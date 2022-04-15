https://ria.ru/20220415/kitay-1783674878.html

Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7%

Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7% - РИА Новости, 15.04.2022

Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7%

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в первом квартале вырос на 31,7% в годовом исчислении и составил более 59 миллиардов долларов (в пересчете на юани... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:28

2022-04-15T11:28

2022-04-15T11:28

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в первом квартале вырос на 31,7% в годовом исчислении и составил более 59 миллиардов долларов (в пересчете на юани показатель роста составил 25,6% - 379,8 миллиарда), сообщает Минкоммерции КНР.Особенно активно инокапитал шел в высокотехнологичные отрасли: вложено 137,8 миллиарда долларов с приростом 52,9%. Географически рекордсменом по привлечению инокапитала стали центральные регионы: рост иноинвестиций там составил 60,7% в годовом

https://ria.ru/20220412/prodazhi-1783075757.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай