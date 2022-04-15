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Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7% - РИА Новости, 15.04.2022
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Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7%
Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7% - РИА Новости, 15.04.2022
Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7%
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в первом квартале вырос на 31,7% в годовом исчислении и составил более 59 миллиардов долларов (в пересчете на юани... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:28
2022-04-15T11:28
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в первом квартале вырос на 31,7% в годовом исчислении и составил более 59 миллиардов долларов (в пересчете на юани показатель роста составил 25,6% - 379,8 миллиарда), сообщает Минкоммерции КНР.Особенно активно инокапитал шел в высокотехнологичные отрасли: вложено 137,8 миллиарда долларов с приростом 52,9%. Географически рекордсменом по привлечению инокапитала стали центральные регионы: рост иноинвестиций там составил 60,7% в годовом
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Артем Смирнов
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китай
11:28 15.04.2022
 

Приток инокапитала в КНР в первом квартале вырос на 31,7%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 15 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в первом квартале вырос на 31,7% в годовом исчислении и составил более 59 миллиардов долларов (в пересчете на юани показатель роста составил 25,6% - 379,8 миллиарда), сообщает Минкоммерции КНР.
Особенно активно инокапитал шел в высокотехнологичные отрасли: вложено 137,8 миллиарда долларов с приростом 52,9%. Географически рекордсменом по привлечению инокапитала стали центральные регионы: рост иноинвестиций там составил 60,7% в годовом
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