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Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников

Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников - РИА Новости, 15.04.2022

Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников

Российская противовоздушная оборона сбила истребитель Су-27 и восемь беспилотников Украины, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:27

2022-04-15T10:27

2022-04-15T10:27

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

су-27

изюм (город)

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила истребитель Су-27 и восемь беспилотников Украины, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.Он добавил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол сбиты восемь украинских беспилотников.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

харьковская область

изюм (город)

украина

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Ольга Маркова

харьковская область, су-27, изюм (город), в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)