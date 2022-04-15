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Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников
Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников - РИА Новости, 15.04.2022
Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила истребитель Су-27 и восемь беспилотников Украины, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:27
2022-04-15T10:27
2022-04-15T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
су-27
изюм (город)
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила истребитель Су-27 и восемь беспилотников Украины, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.Он добавил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка и Черновый Сокол сбиты восемь украинских беспилотников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, су-27, изюм (город), в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные сбили украинский истребитель и восемь беспилотников
Минобороны: российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27 и восемь беспилотников