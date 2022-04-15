https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя* - РИА Новости, 16.04.2022
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-15T21:11
2022-04-15T21:11
2022-04-16T08:46
иноагенты
юрий дудь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь человек, следует из соответствующего перечня ведомства.В пятницу, согласно реестру, в него были включены журналист Юрий Дудь*, политолог Екатерина Шульман* и карикатурист Сергей Елкин*.Кроме того, в перечень включены Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html
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иноагенты, юрий дудь
21:11 15.04.2022 (обновлено: 08:46 16.04.2022)
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман, Дудя, Дзугкоеву, Доброхотова и Елкина