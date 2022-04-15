https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя* - РИА Новости, 16.04.2022

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-15T21:11

2022-04-15T21:11

2022-04-16T08:46

иноагенты

юрий дудь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735606251_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_3fcc24ea4b257f5a13be9eed42618545.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь человек, следует из соответствующего перечня ведомства.В пятницу, согласно реестру, в него были включены журналист Юрий Дудь*, политолог Екатерина Шульман* и карикатурист Сергей Елкин*.Кроме того, в перечень включены Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иноагенты, юрий дудь