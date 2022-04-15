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Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя* - РИА Новости, 16.04.2022
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Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя* - РИА Новости, 16.04.2022
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-15T21:11
2022-04-16T08:46
иноагенты
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь человек, следует из соответствующего перечня ведомства.В пятницу, согласно реестру, в него были включены журналист Юрий Дудь*, политолог Екатерина Шульман* и карикатурист Сергей Елкин*.Кроме того, в перечень включены Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html
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иноагенты, юрий дудь
21:11 15.04.2022 (обновлено: 08:46 16.04.2022)
 
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман, Дудя, Дзугкоеву, Доброхотова и Елкина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПолитолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь человек, следует из соответствующего перечня ведомства.
В пятницу, согласно реестру, в него были включены журналист Юрий Дудь*, политолог Екатерина Шульман* и карикатурист Сергей Елкин*.
Кроме того, в перечень включены Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 21:21
В России появился реестр физлиц-иноагентов
 
иноагентыЮрий Дудь
 
 
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