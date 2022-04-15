https://ria.ru/20220415/gumkoridory-1783833674.html

Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны

Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022

Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны

Украинская сторона вновь не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки на запорожском и донецком... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:54

2022-04-15T22:54

2022-04-15T22:54

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Украинская сторона вновь не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях. Из них нет ни одного в сторону России", - сказал он.По словам генерала, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Мизинцев заявил, что Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/evakuatsiya-1783832248.html

https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, мариуполь, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины