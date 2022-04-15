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Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/gumkoridory-1783833674.html
Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны
Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны
Украинская сторона вновь не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки на запорожском и донецком... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:54
2022-04-15T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мариуполь
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Украинская сторона вновь не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях. Из них нет ни одного в сторону России", - сказал он.По словам генерала, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Мизинцев заявил, что Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/evakuatsiya-1783832248.html
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в мире, россия, украина, мариуполь, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
22:54 15.04.2022
 
Киев вновь не заявил гумкоридоров в сторону России, сообщили в Минобороны

Минобороны: Украина вновь не заявляет гуманитарных коридоров в сторону России

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Украинская сторона вновь не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России из девяти заявленных на текущие сутки на запорожском и донецком направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях. Из них нет ни одного в сторону России", - сказал он.
Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса
По словам генерала, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц. Мизинцев заявил, что Россия открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМариупольМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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