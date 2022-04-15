https://ria.ru/20220415/gumkoridor-1783831566.html

Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек

Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек - РИА Новости, 15.04.2022

Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек

Более 700 человек вывели из Мариуполя за последние сутки по гуманитарному коридору в восточном направлении, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:35

2022-04-15T22:35

2022-04-15T22:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 700 человек вывели из Мариуполя за последние сутки по гуманитарному коридору в восточном направлении, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 733 человек, в том числе за истекшие сутки – 719", - сказал он.

мариуполь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины