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Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/gumkoridor-1783831566.html
Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек
Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек - РИА Новости, 15.04.2022
Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек
Более 700 человек вывели из Мариуполя за последние сутки по гуманитарному коридору в восточном направлении, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:35
2022-04-15T22:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 700 человек вывели из Мариуполя за последние сутки по гуманитарному коридору в восточном направлении, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 733 человек, в том числе за истекшие сутки – 719", - сказал он.
мариуполь
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в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
22:35 15.04.2022 (обновлено: 22:36 15.04.2022)
 
Через восточный гумкоридор из Мариуполя вывели более 700 человек

Минобороны: более 700 человек вывели за сутки через восточный гумкоридор из Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя выгружаются из машины в поселке Сартана
Жители Мариуполя выгружаются из машины в поселке Сартана - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Жители Мариуполя выгружаются из машины в поселке Сартана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 700 человек вывели из Мариуполя за последние сутки по гуманитарному коридору в восточном направлении, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 733 человек, в том числе за истекшие сутки – 719", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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