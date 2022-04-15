https://ria.ru/20220415/gumaktsii-1783836038.html

В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции

В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции - РИА Новости, 15.04.2022

В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции

Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области, в ходе них населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T23:06

2022-04-15T23:06

2022-04-15T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

херсонская область

россия

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области, в ходе них населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пятнадцатого апреля 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего, начиная со 2 марта, Россия уже доставила на Украину 11 тысяч 951,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 834 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 14 в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 288,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220414/pomosch-1783448405.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины