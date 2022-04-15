В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции
Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области, в ходе них населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пятнадцатого апреля 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Всего, начиная со 2 марта, Россия уже доставила на Украину 11 тысяч 951,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 834 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 14 в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 288,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.