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В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/gumaktsii-1783836038.html
В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции
В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции - РИА Новости, 15.04.2022
В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции
Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области, в ходе них населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:06
2022-04-15T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
россия
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области, в ходе них населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пятнадцатого апреля 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего, начиная со 2 марта, Россия уже доставила на Украину 11 тысяч 951,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 834 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 14 в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 288,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.
https://ria.ru/20220414/pomosch-1783448405.html
херсонская область
россия
луганская народная республика
украина
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херсонская область , россия, в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
23:06 15.04.2022
 
В Донбассе и Херсонской области прошли три гуманитарные акции

Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с выпеченным в мобильной пекарне хлебом в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три гуманитарные акции проводятся в пятницу в Донбассе и в Херсонской области, в ходе них населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пятнадцатого апреля 2022 года проводятся три гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Всего, начиная со 2 марта, Россия уже доставила на Украину 11 тысяч 951,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 834 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 14 в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 288,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХерсонская областьРоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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