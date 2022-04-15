В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград
В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград за дискредитацию России
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В Крыму начали формировать списки людей, которых за дискредитацию России лишат ранее выданных государственных наград, первые решения будут приняты в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава парламента республики Владимир Константинов сообщал, что экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
"Идет составление списков лиц, которые лишатся государственных наград из-за финансирования незаконных вооруженных формирований, своей деструктивной и недружественной деятельности в отношении России. Первые решения планируется принять в ходе текущей сессии, уже на ближайших пленарных заседаниях", - сказал Трофимов.
По его словам, в список включаются разные лица, которые получали награды в период своей деятельности в Республике Крым. "Таких лиц предостаточно", - подчеркнул Трофимов.