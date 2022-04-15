https://ria.ru/20220415/gosnagrady-1783695744.html

В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград

В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград - РИА Новости, 15.04.2022

В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград

В Крыму начали формировать списки людей, которых за дискредитацию России лишат ранее выданных государственных наград, первые решения будут приняты в ближайшее... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:46

2022-04-15T12:46

2022-04-15T12:46

политика

владимир константинов

леонид кучма

сергей куницын

россия

украина

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751804980_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a806873b34a23608322cc4a9ebb13d77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В Крыму начали формировать списки людей, которых за дискредитацию России лишат ранее выданных государственных наград, первые решения будут приняты в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава парламента республики Владимир Константинов сообщал, что экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов."Идет составление списков лиц, которые лишатся государственных наград из-за финансирования незаконных вооруженных формирований, своей деструктивной и недружественной деятельности в отношении России. Первые решения планируется принять в ходе текущей сессии, уже на ближайших пленарных заседаниях", - сказал Трофимов.По его словам, в список включаются разные лица, которые получали награды в период своей деятельности в Республике Крым. "Таких лиц предостаточно", - подчеркнул Трофимов.

https://ria.ru/20220414/orden-1783490759.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир константинов, леонид кучма, сергей куницын, россия, украина, республика крым