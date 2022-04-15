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В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград - РИА Новости, 15.04.2022
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В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград
В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград - РИА Новости, 15.04.2022
В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград
В Крыму начали формировать списки людей, которых за дискредитацию России лишат ранее выданных государственных наград, первые решения будут приняты в ближайшее... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:46
2022-04-15T12:46
политика
владимир константинов
леонид кучма
сергей куницын
россия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В Крыму начали формировать списки людей, которых за дискредитацию России лишат ранее выданных государственных наград, первые решения будут приняты в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава парламента республики Владимир Константинов сообщал, что экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов."Идет составление списков лиц, которые лишатся государственных наград из-за финансирования незаконных вооруженных формирований, своей деструктивной и недружественной деятельности в отношении России. Первые решения планируется принять в ходе текущей сессии, уже на ближайших пленарных заседаниях", - сказал Трофимов.По его словам, в список включаются разные лица, которые получали награды в период своей деятельности в Республике Крым. "Таких лиц предостаточно", - подчеркнул Трофимов.
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украина
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политика, владимир константинов, леонид кучма, сергей куницын, россия, украина, республика крым
12:46 15.04.2022
 
В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград

В Крыму начали формировать списки по лишению госнаград за дискредитацию России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В Крыму начали формировать списки людей, которых за дискредитацию России лишат ранее выданных государственных наград, первые решения будут приняты в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава парламента республики Владимир Константинов сообщал, что экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
"Идет составление списков лиц, которые лишатся государственных наград из-за финансирования незаконных вооруженных формирований, своей деструктивной и недружественной деятельности в отношении России. Первые решения планируется принять в ходе текущей сессии, уже на ближайших пленарных заседаниях", - сказал Трофимов.
По его словам, в список включаются разные лица, которые получали награды в период своей деятельности в Республике Крым. "Таких лиц предостаточно", - подчеркнул Трофимов.
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ПолитикаВладимир КонстантиновЛеонид КучмаСергей КуницынРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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