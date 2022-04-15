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Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей" - РИА Новости, 15.04.2022
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Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей" - РИА Новости, 15.04.2022
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"
Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2021 год стал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, который заработал порядка 2,4 миллиарда рублей,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:22
2022-04-15T19:04
политика
геннадий зюганов
владимир василев
сергей миронов
алексей нечаев
партия "новые люди"
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2021 год стал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, который заработал порядка 2,4 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь указал в декларации доход в 7,7 миллиона рублей, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев - 7,5 миллионов рублей, глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов - 5,7 миллиона рублей. Временно исполняющий обязанности председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заработал порядка 5,7 миллиона рублей.За 2020 год самый большой доход среди руководителей фракций Госдумы был у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заработал более 39 миллионов рублей. Политик скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
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политика, геннадий зюганов, владимир василев, сергей миронов, алексей нечаев, партия "новые люди", единая россия, лдпр
17:22 15.04.2022 (обновлено: 19:04 15.04.2022)
 
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"

Лидер фракции "Новые люди" Нечаев за 2021 год заработал 2,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди"
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2021 год стал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, который заработал порядка 2,4 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь указал в декларации доход в 7,7 миллиона рублей, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев - 7,5 миллионов рублей, глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов - 5,7 миллиона рублей. Временно исполняющий обязанности председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заработал порядка 5,7 миллиона рублей.
За 2020 год самый большой доход среди руководителей фракций Госдумы был у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заработал более 39 миллионов рублей. Политик скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 17:15
Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей
 
ПолитикаГеннадий ЗюгановВладимир ВасилевСергей МироновАлексей НечаевПартия "Новые люди"Единая РоссияЛДПР
 
 
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