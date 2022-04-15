https://ria.ru/20220415/gosduma-1783776873.html
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей" - РИА Новости, 15.04.2022
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"
Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2021 год стал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, который заработал порядка 2,4 миллиарда рублей,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:22
2022-04-15T17:22
2022-04-15T19:04
политика
геннадий зюганов
владимир василев
сергей миронов
алексей нечаев
партия "новые люди"
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2021 год стал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, который заработал порядка 2,4 миллиарда рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь указал в декларации доход в 7,7 миллиона рублей, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев - 7,5 миллионов рублей, глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов - 5,7 миллиона рублей. Временно исполняющий обязанности председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заработал порядка 5,7 миллиона рублей.За 2020 год самый большой доход среди руководителей фракций Госдумы был у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заработал более 39 миллионов рублей. Политик скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220415/volodin-1783772045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, геннадий зюганов, владимир василев, сергей миронов, алексей нечаев, партия "новые люди", единая россия, лдпр
17:22 15.04.2022 (обновлено: 19:04 15.04.2022)
Самым богатым среди глав фракций Госдумы стал лидер "Новых людей"
Лидер фракции "Новые люди" Нечаев за 2021 год заработал 2,4 миллиарда рублей