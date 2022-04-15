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В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022" - РИА Новости, 15.04.2022
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В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"
В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022" - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"
6 –9 июня в Центре Международной торговли в Москве пройдет главное событие в сфере розничной торговли — VIII Международный форум бизнеса и власти "Неделя... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:02
2022-04-15T12:02
пресс-релизы
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МОСКВА, 15 апр – Пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022". 6 –9 июня в Центре Международной торговли в Москве пройдет главное событие в сфере розничной торговли — VIII Международный форум бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла 2022". Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.В конференции примет участие менеджмент федерального и регионального ритейла, маркетплейсов и электронной коммерции, представители производителей и поставщиков потребительской продукции, банковской сферы, аналитики, эксперты, а также представители федеральных и региональных органов власти. В 2022 году ожидается, что в Форуме примет участие более 7 000 человек.Ключевая тема форума — существование и развитие российского ритейла в условиях новой реальности: международных санкций, падения курса рубля, разрыва сложившихся цепей поставок, ухода ряда международных брендов и компаний с отечественного рынка.Деловая программа форума разнообразна и затрагивает актуальные для ритейла направления: логистика, маркетинг, технологии и инновации, HR, E-com и многое другое. С учетом текущей ситуации для бизнеса крайне важно обсудить складывающуюся реальность, новые условия ведения бизнеса, поделиться опытом решения возникающих проблем.Дирекция форума приглашает принять участие в главном событии страны в сфере ритейла в качестве участников и партнеров. Свои предложения присылайте на почту.Более подробная информация и актуальные новости на официальном портале форума, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и телеграмме.Регистрация бесплатная для ритейла, е-Commerce, представителей органов власти и маркетплейсов. Зарегистрироваться можно на официальном портале мероприятия.Краткая информация:"Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию "лица" современного рынка ритейла, поднимаются проблемы отрасли.Форум собирает на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.Возрастная категория: 6+Контакты для СМИ: pr-директор Лев БабенкоEmail+7-985-7482848Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:02 15.04.2022

В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"

© Фото : пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022"В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"
В Москве в июне пройдет форум Неделя Российского Ритейла 2022 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – Пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022". 6 –9 июня в Центре Международной торговли в Москве пройдет главное событие в сфере розничной торговли — VIII Международный форум бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла 2022". Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.
В конференции примет участие менеджмент федерального и регионального ритейла, маркетплейсов и электронной коммерции, представители производителей и поставщиков потребительской продукции, банковской сферы, аналитики, эксперты, а также представители федеральных и региональных органов власти. В 2022 году ожидается, что в Форуме примет участие более 7 000 человек.
Ключевая тема форума — существование и развитие российского ритейла в условиях новой реальности: международных санкций, падения курса рубля, разрыва сложившихся цепей поставок, ухода ряда международных брендов и компаний с отечественного рынка.
Деловая программа форума разнообразна и затрагивает актуальные для ритейла направления: логистика, маркетинг, технологии и инновации, HR, E-com и многое другое. С учетом текущей ситуации для бизнеса крайне важно обсудить складывающуюся реальность, новые условия ведения бизнеса, поделиться опытом решения возникающих проблем.
© Фото : пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022"В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"
В Москве в июне пройдет форум Неделя Российского Ритейла 2022 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022"
В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"
Дирекция форума приглашает принять участие в главном событии страны в сфере ритейла в качестве участников и партнеров. Свои предложения присылайте на почту.
Более подробная информация и актуальные новости на официальном портале форума, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и телеграмме.
Регистрация бесплатная для ритейла, е-Commerce, представителей органов власти и маркетплейсов. Зарегистрироваться можно на официальном портале мероприятия.
Краткая информация:
"Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию "лица" современного рынка ритейла, поднимаются проблемы отрасли.
Форум собирает на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.
Возрастная категория: 6+
Контакты для СМИ:
pr-директор Лев Бабенко
Email
+7-985-7482848
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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