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В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"

В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022" - РИА Новости, 15.04.2022

В Москве в июне пройдет форум "Неделя Российского Ритейла 2022"

6 –9 июня в Центре Международной торговли в Москве пройдет главное событие в сфере розничной торговли — VIII Международный форум бизнеса и власти "Неделя... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:02

2022-04-15T12:02

2022-04-15T12:02

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 апр – Пресс-служба "Недели Российского ритейла 2022". 6 –9 июня в Центре Международной торговли в Москве пройдет главное событие в сфере розничной торговли — VIII Международный форум бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла 2022". Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.В конференции примет участие менеджмент федерального и регионального ритейла, маркетплейсов и электронной коммерции, представители производителей и поставщиков потребительской продукции, банковской сферы, аналитики, эксперты, а также представители федеральных и региональных органов власти. В 2022 году ожидается, что в Форуме примет участие более 7 000 человек.Ключевая тема форума — существование и развитие российского ритейла в условиях новой реальности: международных санкций, падения курса рубля, разрыва сложившихся цепей поставок, ухода ряда международных брендов и компаний с отечественного рынка.Деловая программа форума разнообразна и затрагивает актуальные для ритейла направления: логистика, маркетинг, технологии и инновации, HR, E-com и многое другое. С учетом текущей ситуации для бизнеса крайне важно обсудить складывающуюся реальность, новые условия ведения бизнеса, поделиться опытом решения возникающих проблем.Дирекция форума приглашает принять участие в главном событии страны в сфере ритейла в качестве участников и партнеров. Свои предложения присылайте на почту.Более подробная информация и актуальные новости на официальном портале форума, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и телеграмме.Регистрация бесплатная для ритейла, е-Commerce, представителей органов власти и маркетплейсов. Зарегистрироваться можно на официальном портале мероприятия.Краткая информация:"Неделя ритейла" — ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию "лица" современного рынка ритейла, поднимаются проблемы отрасли.Форум собирает на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.Возрастная категория: 6+Контакты для СМИ: pr-директор Лев БабенкоEmail+7-985-7482848Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы