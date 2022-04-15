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Финский министр назвала вступление страны в НАТО весьма вероятным - РИА Новости, 15.04.2022
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Финский министр назвала вступление страны в НАТО весьма вероятным
Финский министр назвала вступление страны в НАТО весьма вероятным - РИА Новости, 15.04.2022
Финский министр назвала вступление страны в НАТО весьма вероятным
Министр Финляндии по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен считает "весьма вероятным" вступление ее страны в НАТО. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:21
2022-04-15T18:26
в мире
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр — РИА Новости. Министр Финляндии по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен считает "весьма вероятным" вступление ее страны в НАТО."Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и подавляющее большинство поддерживает членство Финляндии в НАТО…На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение еще не принято", - сказала она в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News.Она отметила, что процесс подачи заявки в НАТО должен пройти как можно быстрее в процессе демократического обсуждения в парламенте. Министр добавила, что в Хельсинки осведомлены о реакции России по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО."Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожными, чтобы не ограничивать собственное пространство для маневра из-за внешних факторов. Так что, что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и из наших условий, из нашего учета общей ситуации", - отметила она.Ранее, 13 апреля, финской общественности представили доклад об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине, подготовленный правительственными структурами, который передан на рассмотрение парламента. Парламент начнет обсуждать доклад на следующей неделе.Как сообщают финские СМИ, Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности, а затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения российской операции на Украине, а число финнов, желающих вступления страны в альянс, по данным соцопросов, бьет рекорды.
https://ria.ru/20220415/nato-1783692228.html
https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html
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в мире, финляндия, нато
18:21 15.04.2022 (обновлено: 18:26 15.04.2022)
 
Финский министр назвала вступление страны в НАТО весьма вероятным

Министр Финляндии по делам ЕС Тюппурайнен назвала вступление в НАТО весьма вероятным

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр — РИА Новости. Министр Финляндии по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен считает "весьма вероятным" вступление ее страны в НАТО.
"Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и подавляющее большинство поддерживает членство Финляндии в НАТО…На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение еще не принято", - сказала она в пятницу в интервью британскому телеканалу Sky News.
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Вчера, 12:33
В МИД описали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Она отметила, что процесс подачи заявки в НАТО должен пройти как можно быстрее в процессе демократического обсуждения в парламенте. Министр добавила, что в Хельсинки осведомлены о реакции России по поводу возможного вступления Финляндии в НАТО.
"Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожными, чтобы не ограничивать собственное пространство для маневра из-за внешних факторов. Так что, что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и из наших условий, из нашего учета общей ситуации", - отметила она.
Ранее, 13 апреля, финской общественности представили доклад об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине, подготовленный правительственными структурами, который передан на рассмотрение парламента. Парламент начнет обсуждать доклад на следующей неделе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Как сообщают финские СМИ, Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности, а затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения российской операции на Украине, а число финнов, желающих вступления страны в альянс, по данным соцопросов, бьет рекорды.
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