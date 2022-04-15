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В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/evakuatsiya-1783832248.html
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса
Более 23 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в Россию за минувшие сутки из Донбасса и с Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:41
2022-04-15T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 23 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в Россию за минувшие сутки из Донбасса и с Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки из Донецкой, Луганской народных республик, без какого-либо участия украинской стороны, из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 23 083 человека, из них – 2318 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 821 320 человек, из которых 151 737 детей", - сказал он.
https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783823940.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика
22:41 15.04.2022 (обновлено: 22:44 15.04.2022)
 
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса

Минобороны: более 23 тысяч человек эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 23 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в Россию за минувшие сутки из Донбасса и с Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки из Донецкой, Луганской народных республик, без какого-либо участия украинской стороны, из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 23 083 человека, из них – 2318 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 821 320 человек, из которых 151 737 детей", - сказал он.
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