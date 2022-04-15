https://ria.ru/20220415/evakuatsiya-1783832248.html
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса
Более 23 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в Россию за минувшие сутки из Донбасса и с Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:41
2022-04-15T22:41
2022-04-15T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 23 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в Россию за минувшие сутки из Донбасса и с Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки из Донецкой, Луганской народных республик, без какого-либо участия украинской стороны, из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 23 083 человека, из них – 2318 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 821 320 человек, из которых 151 737 детей", - сказал он.
https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783823940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, луганская народная республика
22:41 15.04.2022 (обновлено: 22:44 15.04.2022)
В Россию эвакуировали еще более 23 тысяч человек с Украины и из Донбасса
Минобороны: более 23 тысяч человек эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса