15:11 15.04.2022 (обновлено: 15:14 15.04.2022)
США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак
Новак: США и Британия заверяли в снижении энергозависимости от России, а на деле другое
Газопровод. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Несмотря на заверения официальных лиц этих стран в последние годы о снижении зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит о прямо противоположной тенденции", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Он отметил, что если в США поставки газа из России не осуществляются, то доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.
Доля российской нефти в импорте США составляет порядка 8%, в импорте Великобритании – 6%, отмечает вице-премьер. США только на неделе с 19 по 25 марта нарастили поставки нефти из России на 43% по сравнению с неделей ранее, констатирует он.
Новак также отметил, что доля российского дизеля в общем объеме импорта Великобритании с 2011 года по 2019 год, по данным Евростата, выросла с 16 до 34%. Кроме того, увеличились поставки угля из России в Великобританию: если в 2016 году они составляли 27% всего угольного импорта, то в 2021 году этот показатель увеличился до 43%. При этом уже к концу текущего года Великобритания планирует полностью отказаться от российского угля.