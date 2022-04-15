https://ria.ru/20220415/energozavisimost-1783736220.html

США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак

США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022

США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак

США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном, заявил вице-премьер... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:11

2022-04-15T15:11

2022-04-15T15:14

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великобритания

сша

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евростат

александр новак

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Несмотря на заверения официальных лиц этих стран в последние годы о снижении зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит о прямо противоположной тенденции", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Он отметил, что если в США поставки газа из России не осуществляются, то доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.Доля российской нефти в импорте США составляет порядка 8%, в импорте Великобритании – 6%, отмечает вице-премьер. США только на неделе с 19 по 25 марта нарастили поставки нефти из России на 43% по сравнению с неделей ранее, констатирует он.Новак также отметил, что доля российского дизеля в общем объеме импорта Великобритании с 2011 года по 2019 год, по данным Евростата, выросла с 16 до 34%. Кроме того, увеличились поставки угля из России в Великобританию: если в 2016 году они составляли 27% всего угольного импорта, то в 2021 году этот показатель увеличился до 43%. При этом уже к концу текущего года Великобритания планирует полностью отказаться от российского угля.

https://ria.ru/20220415/rubli-1783725341.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783261316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, великобритания, сша, россия, евростат, александр новак