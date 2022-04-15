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США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022
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США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак
США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак - РИА Новости, 15.04.2022
США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак
США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном, заявил вице-премьер... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:11
2022-04-15T15:14
экономика
великобритания
сша
россия
евростат
александр новак
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Несмотря на заверения официальных лиц этих стран в последние годы о снижении зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит о прямо противоположной тенденции", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Он отметил, что если в США поставки газа из России не осуществляются, то доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.Доля российской нефти в импорте США составляет порядка 8%, в импорте Великобритании – 6%, отмечает вице-премьер. США только на неделе с 19 по 25 марта нарастили поставки нефти из России на 43% по сравнению с неделей ранее, констатирует он.Новак также отметил, что доля российского дизеля в общем объеме импорта Великобритании с 2011 года по 2019 год, по данным Евростата, выросла с 16 до 34%. Кроме того, увеличились поставки угля из России в Великобританию: если в 2016 году они составляли 27% всего угольного импорта, то в 2021 году этот показатель увеличился до 43%. При этом уже к концу текущего года Великобритания планирует полностью отказаться от российского угля.
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экономика, великобритания, сша, россия, евростат, александр новак
15:11 15.04.2022 (обновлено: 15:14 15.04.2022)
 
США и Британия не смогли снизить энергозависимость от России, заявил Новак

Новак: США и Британия заверяли в снижении энергозависимости от России, а на деле другое

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Несмотря на заверения официальных лиц этих стран в последние годы о снижении зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит о прямо противоположной тенденции", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 14:27
Новак считает логичным перевод оплаты за газ в рубли
Он отметил, что если в США поставки газа из России не осуществляются, то доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.
Доля российской нефти в импорте США составляет порядка 8%, в импорте Великобритании – 6%, отмечает вице-премьер. США только на неделе с 19 по 25 марта нарастили поставки нефти из России на 43% по сравнению с неделей ранее, констатирует он.
Новак также отметил, что доля российского дизеля в общем объеме импорта Великобритании с 2011 года по 2019 год, по данным Евростата, выросла с 16 до 34%. Кроме того, увеличились поставки угля из России в Великобританию: если в 2016 году они составляли 27% всего угольного импорта, то в 2021 году этот показатель увеличился до 43%. При этом уже к концу текущего года Великобритания планирует полностью отказаться от российского угля.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13 апреля, 10:35
Боррель прокомментировал ситуацию с сокращением энергозависимости от России
 
ЭкономикаВеликобританияСШАРоссияЕвростатАлександр Новак
 
 
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