https://ria.ru/20220415/energoresursy-1783724230.html

Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты

Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты - РИА Новости, 15.04.2022

Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты

Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:22

2022-04-15T14:22

2022-04-15T14:35

экономика

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Высокая волатильность и небывалый взлет цен на энергетические ресурсы стали молниеносной реакцией на неопределенность, вызванную антироссийскими санкциями со стороны недружественных стран. В результате в марте за считанные часы до рекордных значений поднялись цены на все основные энергоносители", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Новак напомнил, что на пике стоимость газа достигала почти 4 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров, нефть приближалась к отметке 140 долларов за баррель, уголь торговался по 460 долларов за тонну."И эксперты уверены, что это не предел. Сегодня мировые энергетические рынки продолжают находиться в неопределённом состоянии", - добавил он.

https://ria.ru/20220412/neft-1783156655.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783113765.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, александр новак