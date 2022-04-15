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Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты - РИА Новости, 15.04.2022
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Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты
Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты - РИА Новости, 15.04.2022
Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты
Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:22
2022-04-15T14:35
экономика
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Высокая волатильность и небывалый взлет цен на энергетические ресурсы стали молниеносной реакцией на неопределенность, вызванную антироссийскими санкциями со стороны недружественных стран. В результате в марте за считанные часы до рекордных значений поднялись цены на все основные энергоносители", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Новак напомнил, что на пике стоимость газа достигала почти 4 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров, нефть приближалась к отметке 140 долларов за баррель, уголь торговался по 460 долларов за тонну."И эксперты уверены, что это не предел. Сегодня мировые энергетические рынки продолжают находиться в неопределённом состоянии", - добавил он.
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экономика, цены на нефть, александр новак
14:22 15.04.2022 (обновлено: 14:35 15.04.2022)
 
Мартовский рост цен на энергоресурсы не является пределом, считают эксперты

Эксперты уверены, что вызванный санкциями рост цен на энергоресурсы не является пределом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Высокая волатильность и небывалый взлет цен на энергетические ресурсы стали молниеносной реакцией на неопределенность, вызванную антироссийскими санкциями со стороны недружественных стран. В результате в марте за считанные часы до рекордных значений поднялись цены на все основные энергоносители", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
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Новак напомнил, что на пике стоимость газа достигала почти 4 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров, нефть приближалась к отметке 140 долларов за баррель, уголь торговался по 460 долларов за тонну.
"И эксперты уверены, что это не предел. Сегодня мировые энергетические рынки продолжают находиться в неопределённом состоянии", - добавил он.
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