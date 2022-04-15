https://ria.ru/20220415/dostal-1783286841.html

Биография Владимира Досталя

Биография Владимира Досталя - РИА Новости, 15.04.2022

Биография Владимира Досталя

Российский продюсер и режиссер Владимир Николаевич Досталь родился 15 апреля 1942 года в городе Ашхабаде Туркменской АССР (ныне Туркмения). Отец – советский... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:28

2022-04-15T00:28

2022-04-15T00:28

ашхабад

владимир досталь

справки

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Российский продюсер и режиссер Владимир Николаевич Досталь родился 15 апреля 1942 года в городе Ашхабаде Туркменской АССР (ныне Туркмения). Отец – советский кинорежиссер Николай Досталь (1909-1959). Мать – персиянка, виолончелистка Джахантаб Сарафи (1918-1946), умерла, когда Владимиру Досталю было четыре года. После трагической смерти отца на сьемках фильма его с младшим братом взяла под опеку киностудия "Мосфильм". В 1968 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве (ныне Высшие курсы сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии), мастерскую Леонида Трауберга, в 1986 году – заочное отделение экономического факультета ВГИКа.С 1959 года начал работать на киностудии "Мосфильм" (ныне "Киноконцерн "Мосфильм"). Был ассистентом и помощником режиссера, вторым режиссером.С 1982 по 1986 год занимал должность генерального директора киностудии "Мосфильм" по производству.На протяжении 1987-1998 годов был генеральным директором (президентом) киностудии "Мосфильм". Одновременно с 1987 по 1991 годы – заместитель председателя Госкино СССР.С 1993 по 1996 годы – заместитель председателя Госкино России.В 1998-2000 годы был вице-президентом ЗАО "Медиа-Мост".С 1998 по 2001 год – член Совета директоров ЗАО "Медиа-Мост", генеральный директор ЗАО "Кинокомпании "КиноМост", генеральный директор ЗАО "Золотой Экран".С 1998 по 2002 годы – генеральный директор ООО "Мост Видео".С 2001 года возглавлял ЗАО "Кинокомпания "ДомФильм" и ЗАО "Кинокомпания "МакДос".С 2007 года возглавлял ООО "Кинокомпания Аврора".Владимир Досталь – продюсер множества художественных, а также телевизионных фильмов. Первым из них в 1987 году стал боевик "По прозвищу "Зверь" с Дмитрием Певцовым в главной роли. Среди его наиболее известных фильмов и телесериалов – "Цареубийца" (1991), "Ширли-Мырли" (1995), "Полицейские и воры" (1997)", "Президент и его внучка" (1999), "Старые клячи" (2000), "Гражданин начальник" (2001), "На углу у Патриарших-2,3,4" (2001, 2003, 2004), "МУР есть МУР!" (2004-2005), "Бандитский Петербург" (сезоны 3-10, 2001-2007), "Штрафбат" (2004), "Сонька Золотая Ручка" (2006), "Столыпин... Невыученные уроки" (2006), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Иван Грозный" (2009), "Сонька. Продолжение легенды" (2010), "Маяковский. Два дня" (2011), "Раскол" (2011) и многие другие. В качестве режиссера снял фильмы "Здесь, на моей земле" (1979) и "Февральский ветер" (1981).Владимир Досталь – почетный президент Гильдии продюсеров России.Член Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России.Член Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (КИНОСОЮЗ). Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".Владимир Досталь – Заслуженный работник культуры РСФСР (1977).Награжден орденом Почета (2013), орденом "Дружбы народов" (1986), медалью "За Трудовую доблесть" (1974), медалью "Ветеран труда" (1986). Удостоен приза "Лучшему продюсеру" на Открытом фестивале кино стран СНГ и стран Балтии "Киношок-99", премии "Кинотавр" в номинации "Приз среди фильмов для избранных" (1991).Его младший брат – режиссер Николай Досталь (1946).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ашхабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ашхабад, владимир досталь, справки