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Новые дела возбудили против украинских военных за обстрелы Донбасса

Новые дела возбудили против украинских военных за обстрелы Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022

Новые дела возбудили против украинских военных за обстрелы Донбасса

Военные следственные отделы СК РФ возбудили новые уголовные дела против украинских военных из-за обстрелов мирных жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:56

2022-04-15T15:56

2022-04-15T16:00

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военные следственные отделы СК РФ возбудили новые уголовные дела против украинских военных из-за обстрелов мирных жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в отношении неустановленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 10 и 11 апреля украинские военнослужащие обстреливали жилые дома и общественные места в Еленовке и Ясиноватом в ДНР, а также в городах Ирмино и Новоайдаре в ЛНР. В ходе этих обстрелов применялось крупнокалиберное артиллерийское оружие и ракетные системы залпового огня "Ураган".Отмечается, что после обстрела Украины жительница города Новоайдара погибла на месте из-за осколочного ранеени я в грудь. Житель населенного пункта Еленовка получил ожоги, женщина из Ирмино - минно-взрывные ранения. В Ясиноватой шесть мирных людей ранены осколками, двое из них погибли.По оценке СК РФ, украинские силовики нарушили международные акты, закрепляющие право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также запрещающие атаковать незащищенные города и селения, а также мирных жителей. Как ранее сообщали в Следственном комитете, по фактам военных преступлений Украины в Донбассе в России возбуждены сотни уголовных дел.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика