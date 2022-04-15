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Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/donbass-1783730696.html
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:48
2022-04-15T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
константиновка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в ДНР, где планируется подорвать эстакаду, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении ВС РФ... Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать сообщение о готовящемся преступлении с целью установления причастных к этому лиц и последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в релизе.Согласно опубликованным вчера сведениям Минобороны РФ, националисты готовят провокацию в Константиновке ДНР, планируя подрыв эстакады. Подчеркивается, что таким образом они хотят растиражировать "в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры".
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
россия
константиновка
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в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
14:48 15.04.2022 (обновлено: 14:56 15.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в ДНР, где планируется подорвать эстакаду, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении ВС РФ... Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать сообщение о готовящемся преступлении с целью установления причастных к этому лиц и последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в релизе.
Согласно опубликованным вчера сведениям Минобороны РФ, националисты готовят провокацию в Константиновке ДНР, планируя подрыв эстакады. Подчеркивается, что таким образом они хотят растиражировать "в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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