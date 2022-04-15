https://ria.ru/20220415/donbass-1783730696.html
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:48
2022-04-15T14:48
2022-04-15T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
константиновка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в ДНР, где планируется подорвать эстакаду, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении ВС РФ... Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать сообщение о готовящемся преступлении с целью установления причастных к этому лиц и последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в релизе.Согласно опубликованным вчера сведениям Минобороны РФ, националисты готовят провокацию в Константиновке ДНР, планируя подрыв эстакады. Подчеркивается, что таким образом они хотят растиражировать "в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры".
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
14:48 15.04.2022 (обновлено: 14:56 15.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР