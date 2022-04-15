https://ria.ru/20220415/donbass-1783730696.html

Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР

Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать планы националистов подорвать эстакаду в ДНР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:48

2022-04-15T14:48

2022-04-15T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

константиновка

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новый факт приготовления украинскими националистами провокации в Константиновке в ДНР, где планируется подорвать эстакаду, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления представителей украинских националистических формирований к совершению публичной провокации в отношении ВС РФ... Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать сообщение о готовящемся преступлении с целью установления причастных к этому лиц и последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в релизе.Согласно опубликованным вчера сведениям Минобороны РФ, националисты готовят провокацию в Константиновке ДНР, планируя подрыв эстакады. Подчеркивается, что таким образом они хотят растиражировать "в западных СМИ недостоверную информацию о бесчинствах российских военных и уничтожении ими критически важных объектов гражданской инфраструктуры".

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, константиновка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф