10:07 15.04.2022 (обновлено: 10:30 15.04.2022)
В ЛНР с 18 февраля погибли 32 человека
В ЛНР с 18 февраля погибли 32 человека, 51 житель республики ранен
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Женщина во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Тридцать два мирных жителя Луганской народной республики погибли, 51 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения с 18 февраля в результате обстрелов территории ЛНР, заявили журналистам в генпрокуратуре.
"В период времени с 18 февраля 2022 года зафиксировано порядка 1,5 тысячи фактов обстрелов, в результате которых погибли 32 мирных жителя, 51 получил ранения (из них пятеро детей)", - сообщил представитель ведомства.
Он уточнил, что следователи генпрокуратуры ЛНР выезжают на места обстрелов и проводят осмотр мест происшествий, изымают вещественные доказательства, пострадавшие признаются потерпевшими, допрашиваются, также назначаются необходимые экспертизы.
"По результатам проведенных проверок следователями возбуждаются уголовные дела", - добавил представитель ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.