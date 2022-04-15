https://ria.ru/20220415/donbass-1783656268.html

В ЛНР с 18 февраля погибли 32 человека

В ЛНР с 18 февраля погибли 32 человека - РИА Новости, 15.04.2022

В ЛНР с 18 февраля погибли 32 человека

Тридцать два мирных жителя Луганской народной республики погибли, 51 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения с 18 февраля в результате обстрелов... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:07

2022-04-15T10:07

2022-04-15T10:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Тридцать два мирных жителя Луганской народной республики погибли, 51 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения с 18 февраля в результате обстрелов территории ЛНР, заявили журналистам в генпрокуратуре."В период времени с 18 февраля 2022 года зафиксировано порядка 1,5 тысячи фактов обстрелов, в результате которых погибли 32 мирных жителя, 51 получил ранения (из них пятеро детей)", - сообщил представитель ведомства.Он уточнил, что следователи генпрокуратуры ЛНР выезжают на места обстрелов и проводят осмотр мест происшествий, изымают вещественные доказательства, пострадавшие признаются потерпевшими, допрашиваются, также назначаются необходимые экспертизы."По результатам проведенных проверок следователями возбуждаются уголовные дела", - добавил представитель ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/dnr-1783653961.html

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783184393.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина