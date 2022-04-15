В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медпомощь
В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медицинскую помощь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей, раненных на территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на местное отделение минздрава.
"За минувшие сутки, с 09:00 (совпадает с мск - ред.) 14 апреля до 09:00 15 апреля..., на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 11 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.