Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медпомощь - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/donbass-1783654436.html
В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медпомощь
В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медпомощь - РИА Новости, 15.04.2022
В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медпомощь
Одиннадцать мирных жителей, раненных на территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:51
2022-04-15T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783653262_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_88822649db12845ac48a18e1accc65c8.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей, раненных на территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на местное отделение минздрава."За минувшие сутки, с 09:00 (совпадает с мск - ред.) 14 апреля до 09:00 15 апреля..., на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 11 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/vfu-1783653805.html
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783627127.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783653262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17eb2b9b3106d15286f45d9bf09b2e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
09:51 15.04.2022
 
В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медпомощь

В ДНР за сутки 11 раненым мирным жителям оказали медицинскую помощь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей, раненных на территории Донецкой народной республики за сутки, получили медицинскую помощь, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на местное отделение минздрава.
"За минувшие сутки, с 09:00 (совпадает с мск - ред.) 14 апреля до 09:00 15 апреля..., на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 11 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Украинские военнослужащие недалеко от Харькова - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
09:48В мире
ВФУ обстреляли ДНР 20 раз за пять минут
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 23:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала