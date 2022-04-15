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В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 15.04.2022
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В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за борьбы с Россией
В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за борьбы с Россией - РИА Новости, 15.04.2022
В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за борьбы с Россией
Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T04:45
2022-04-15T06:14
в мире
япония
swift
россия
украина
сша
мвф
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах, говорится в статье главного экономиста японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракамы в издании JB Press.Как отмечает специалист, в конце марта МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), при этом в последних данных Отдела привлекает внимание то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума."Уход от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться", - пишет он.По словам Каракамы, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара. "О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину", - предупреждает экономист.Отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, считает эксперт.При этом экономист отмечает, что в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться. "Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 триллиона долларов", - предупреждает Каракама.В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств."Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию "будущего без доллара", и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами", - резюмирует специалист.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html
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в мире, япония, swift, россия, украина, сша, мвф
04:45 15.04.2022 (обновлено: 06:14 15.04.2022)
 
В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за борьбы с Россией

Японский экономист Каракама не исключил конца гегемонии доллара из-за борьбы с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах, говорится в статье главного экономиста японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракамы в издании JB Press.
Как отмечает специалист, в конце марта МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), при этом в последних данных Отдела привлекает внимание то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.
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"Уход от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться", - пишет он.
По словам Каракамы, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара. "О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину", - предупреждает экономист.
Отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, считает эксперт.
При этом экономист отмечает, что в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться. "Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 триллиона долларов", - предупреждает Каракама.
В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.
"Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию "будущего без доллара", и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами", - резюмирует специалист.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреЯпонияSWIFTРоссияУкраинаСШАМВФ
 
 
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