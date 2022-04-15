https://ria.ru/20220415/blagoustroystvo-1783642191.html

В Красносельском районе Москвы стартовали работы по благоустройству

В Красносельском районе Москвы стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 15.04.2022

В Красносельском районе Москвы стартовали работы по благоустройству

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству территорий в Красносельском районе столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:07

2022-04-15T07:07

2022-04-15T07:07

общество

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к благоустройству территорий в Красносельском районе столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Он отметил, что работы проходят на Новорязанской и Ольховской улицах, в Басманном, 1-м Басманном и Ольховском переулках, Ольховском и 1-м Ольховском тупиках. Для горожан организованы удобные проходы, выставлены ограждения.Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу."Воздушные линии уберем под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, расширим тротуары и заменим их покрытие, обустроим новые места отдыха, высадим деревья и кустарники. Например, площадь перед выходом из метро "Комсомольская" превратим в сквер с современным энергоэффективным освещением, озеленением, удобными скамейками, сделаем комфортными и пространства возле других выходов с этой станции", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ обновят скверы на пересечении Новорязанской улицы и 1-го Басманного переулка, Басманного и Рязанского переулков. Там установят уличные торшеры и скамейки, добавят зеленых насаждений. В рамках благоустройства приведут в порядок дворы около домов №№ 2/7 и 25 строение 1 по Новорязанской улице, запланированы ремонт детских и спортивных площадок, замена покрытия дорожек и проездов. Во дворах обустроят зоны отдыха с удобными лавочками.

https://ria.ru/20220414/naberezhnaya-1783442896.html

https://ria.ru/20220414/triumfalnaya-1783517597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва