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Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 15.04.2022

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, говорится в тексте постановления администрации... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:29

2022-04-15T13:29

2022-04-15T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

беженцы

в мире

владивосток

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, говорится в тексте постановления администрации Владивостока."В связи с прибытием на территорию Владивостокского городского округа граждан Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ЛНР, ДНР, вынужденно покинувших территории (проживания)... администрация города Владивостока постановляет ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Владивостокского городского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в постановлении, подписанном мэром Константином Шестаковым.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

владивосток

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

россия

дальний восток

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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