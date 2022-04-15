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Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/bezhentsy-1783706466.html
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 15.04.2022
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, говорится в тексте постановления администрации... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:29
2022-04-15T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
беженцы
в мире
владивосток
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, говорится в тексте постановления администрации Владивостока."В связи с прибытием на территорию Владивостокского городского округа граждан Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ЛНР, ДНР, вынужденно покинувших территории (проживания)... администрация города Владивостока постановляет ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Владивостокского городского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в постановлении, подписанном мэром Константином Шестаковым.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
владивосток
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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беженцы, в мире, владивосток, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, россия, дальний восток, константин шестаков, украина
13:29 15.04.2022
 
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за прибытия беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, говорится в тексте постановления администрации Владивостока.
"В связи с прибытием на территорию Владивостокского городского округа граждан Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ЛНР, ДНР, вынужденно покинувших территории (проживания)... администрация города Владивостока постановляет ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Владивостокского городского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в постановлении, подписанном мэром Константином Шестаковым.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
18 марта, 20:17Инфографика
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБеженцыВ миреВладивостокЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияДальний ВостокКонстантин ШестаковУкраина
 
 
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