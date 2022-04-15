https://ria.ru/20220415/belorussiya-1783681836.html

Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии

Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2022

Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва искажает информацию о причинах образования в погранпунктах на её территории очередей из большегрузов. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:58

2022-04-15T11:58

2022-04-15T11:58

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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва искажает информацию о причинах образования в погранпунктах на её территории очередей из большегрузов."Таможня Литвы официально лжет о причинах очередей на литовской стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства в пятницу.Там отметили, что, согласно ограничениям, введенным странами ЕС, белорусские и российские грузоперевозчики должны покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Ограниченный срок на возвращение привел к существенному скоплению грузовиков на сопредельной стороне."Напряженная ситуация складывается в том числе на литовской территории – на выезд из Литвы в Беларусь фиксируются многокилометровые очереди", - констатировали в погранкомитете. По его данным, несмотря на существенное скопление фур, литовские контрольные службы не выполняют суточную норму по оформлению большегрузов. Так, за прошедшие сутки Литва оформила 66 % фур от нормы. "В итоге, замедленное оформление грузовиков и увеличение времени проверок литовскими службами являются реальными причинами длительного ожидания оформления фур, следующих с территории Литвы в Беларусь", - заявили в погранкомитете.Там добавили, что количество грузового транспорта, оформленного Литвой на въезд в Белоруссию за прошлые сутки составило: в пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони) – 171 (при норме 250), Твярячюс (Видзы) – 108 (норма – 96), Лаворишкес (Котловка) – 162 (норма – 250), Мядининкай (Каменный Лог) – 210 (норма – 500), Райгардас (Привалка) – 225 (норма – 230)."Белорусская сторона, в свою очередь, оформляет ровно столько фур, сколько выпустила сопредельная сторона, и готова принять даже свыше пропускной способности", - заявили в комитете.Между тем, по его информации, "вопреки очевидным фактам, литовская таможня, чтоб хоть как-то оправдать себя, публикует официальные сообщения, обвиняя белорусскую сторону в медленном оформлении". "Информация, распространяемая литовскими источниками, не соответствует действительности", - подчеркнули в погранкомитете.

https://ria.ru/20220312/gruzoviki-1777844329.html

https://ria.ru/20220414/kvadrokopter-1783571687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, белоруссия, евросоюз