https://ria.ru/20220415/belorussiya-1783681836.html
Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии
Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2022
Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва искажает информацию о причинах образования в погранпунктах на её территории очередей из большегрузов. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:58
2022-04-15T11:58
2022-04-15T11:58
в мире
литва
белоруссия
евросоюз
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва искажает информацию о причинах образования в погранпунктах на её территории очередей из большегрузов."Таможня Литвы официально лжет о причинах очередей на литовской стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства в пятницу.Там отметили, что, согласно ограничениям, введенным странами ЕС, белорусские и российские грузоперевозчики должны покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Ограниченный срок на возвращение привел к существенному скоплению грузовиков на сопредельной стороне."Напряженная ситуация складывается в том числе на литовской территории – на выезд из Литвы в Беларусь фиксируются многокилометровые очереди", - констатировали в погранкомитете. По его данным, несмотря на существенное скопление фур, литовские контрольные службы не выполняют суточную норму по оформлению большегрузов. Так, за прошедшие сутки Литва оформила 66 % фур от нормы. "В итоге, замедленное оформление грузовиков и увеличение времени проверок литовскими службами являются реальными причинами длительного ожидания оформления фур, следующих с территории Литвы в Беларусь", - заявили в погранкомитете.Там добавили, что количество грузового транспорта, оформленного Литвой на въезд в Белоруссию за прошлые сутки составило: в пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони) – 171 (при норме 250), Твярячюс (Видзы) – 108 (норма – 96), Лаворишкес (Котловка) – 162 (норма – 250), Мядининкай (Каменный Лог) – 210 (норма – 500), Райгардас (Привалка) – 225 (норма – 230)."Белорусская сторона, в свою очередь, оформляет ровно столько фур, сколько выпустила сопредельная сторона, и готова принять даже свыше пропускной способности", - заявили в комитете.Между тем, по его информации, "вопреки очевидным фактам, литовская таможня, чтоб хоть как-то оправдать себя, публикует официальные сообщения, обвиняя белорусскую сторону в медленном оформлении". "Информация, распространяемая литовскими источниками, не соответствует действительности", - подчеркнули в погранкомитете.
https://ria.ru/20220312/gruzoviki-1777844329.html
https://ria.ru/20220414/kvadrokopter-1783571687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, евросоюз
Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Белоруссии
Погранкомитет Белоруссии заявил, что Литва лжет о причинах очередей на границе
МИНСК, 15 апр - РИА Новости.
Госпогранкомитет Белоруссии заявил
, что Литва искажает информацию о причинах образования в погранпунктах на её территории очередей из большегрузов.
"Таможня Литвы
официально лжет о причинах очередей на литовской стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства в пятницу.
Там отметили, что, согласно ограничениям, введенным странами ЕС
, белорусские и российские грузоперевозчики должны покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Ограниченный срок на возвращение привел к существенному скоплению грузовиков на сопредельной стороне.
"Напряженная ситуация складывается в том числе на литовской территории – на выезд из Литвы в Беларусь
фиксируются многокилометровые очереди", - констатировали в погранкомитете. По его данным, несмотря на существенное скопление фур, литовские контрольные службы не выполняют суточную норму по оформлению большегрузов. Так, за прошедшие сутки Литва оформила 66 % фур от нормы. "В итоге, замедленное оформление грузовиков и увеличение времени проверок литовскими службами являются реальными причинами длительного ожидания оформления фур, следующих с территории Литвы в Беларусь", - заявили в погранкомитете.
Там добавили, что количество грузового транспорта, оформленного Литвой на въезд в Белоруссию за прошлые сутки составило: в пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони) – 171 (при норме 250), Твярячюс (Видзы) – 108 (норма – 96), Лаворишкес (Котловка) – 162 (норма – 250), Мядининкай (Каменный Лог) – 210 (норма – 500), Райгардас (Привалка) – 225 (норма – 230).
"Белорусская сторона, в свою очередь, оформляет ровно столько фур, сколько выпустила сопредельная сторона, и готова принять даже свыше пропускной способности", - заявили в комитете.
Между тем, по его информации, "вопреки очевидным фактам, литовская таможня, чтоб хоть как-то оправдать себя, публикует официальные сообщения, обвиняя белорусскую сторону в медленном оформлении". "Информация, распространяемая литовскими источниками, не соответствует действительности", - подчеркнули в погранкомитете.