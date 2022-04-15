https://ria.ru/20220415/avtoprobeg-1783659320.html

Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"

Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!" - РИА Новости, 15.04.2022

Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир без нацизма!" на Комсомольской площади в Хабаровске,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:23

2022-04-15T10:23

2022-04-15T10:23

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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир без нацизма!" на Комсомольской площади в Хабаровске, колонна из автомобилей проехала по улицам регионального центра.Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая проводит первомайский автопробег в поддержку российской армии. Накануне в административных центрах Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев прошли мероприятия в поддержку автопробега "ZA мир без нацизма!"."Утро начинается на Дальнем Востоке! Даю старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!" в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина и российской армии! Благодарю вас за то, что сегодня вы пришли сюда по зову сердца! Ведь наше дело – правое, а наша дорога – правильная", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.В сопровождении машин хабаровских автомобилистов колонна проследовала по главной магистрали города к автодороге "Амур", сделав остановку на открытой парковке в Северной части Хабаровска, далее двинулась к мосту через реку Амур. В общей сложности в автопробеге приняли участие 1,2 тысячи машин, уточнили в региональном правительстве.Организаторы мероприятия рассказали о главной миссии автопробега – поддержать действия руководства страны и решения, принятые президентом России. На мероприятии были представители всех политических партий, общественных, молодежных и ветеранских организаций, национальных общин народов Хабаровского края, волонтеры.Колонне предстоит пройти через всю страну, конечной точкой станет Москва.

https://ria.ru/20220313/rossiya-1777948669.html

https://ria.ru/20220409/livan-1782722811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровский край, хабаровск, россия