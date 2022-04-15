Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"
Губернатор Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяМихаил Дегтярев во время Всероссийского автопробега профсоюзов "ZA мир без нацизма!" в Хабаровске
Михаил Дегтярев во время Всероссийского автопробега профсоюзов "ZA мир без нацизма!" в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир без нацизма!" на Комсомольской площади в Хабаровске, колонна из автомобилей проехала по улицам регионального центра.
Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая проводит первомайский автопробег в поддержку российской армии. Накануне в административных центрах Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев прошли мероприятия в поддержку автопробега "ZA мир без нацизма!".
"Утро начинается на Дальнем Востоке! Даю старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!" в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина и российской армии! Благодарю вас за то, что сегодня вы пришли сюда по зову сердца! Ведь наше дело – правое, а наша дорога – правильная", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.
В сопровождении машин хабаровских автомобилистов колонна проследовала по главной магистрали города к автодороге "Амур", сделав остановку на открытой парковке в Северной части Хабаровска, далее двинулась к мосту через реку Амур. В общей сложности в автопробеге приняли участие 1,2 тысячи машин, уточнили в региональном правительстве.
Организаторы мероприятия рассказали о главной миссии автопробега – поддержать действия руководства страны и решения, принятые президентом России. На мероприятии были представители всех политических партий, общественных, молодежных и ветеранских организаций, национальных общин народов Хабаровского края, волонтеры.
"Наш край особенно остро чувствует единство с нашими Вооружёнными силами. Ведь именно у нас, в Хабаровске, расположен штаб Восточного военного округа, стратегическое командование. Мы не понаслышке знаем, что такое сплочённость и единство перед лицом угрозы. Не раз мы демонстрировали силу духа, желание помогать ближним. Мы следуем курсу, которым ведёт нас президент. Твёрдо верим, что правда победит", - заявил губернатор, провожая автомобилистов.
Колонне предстоит пройти через всю страну, конечной точкой станет Москва.