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Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!" - РИА Новости, 15.04.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220415/avtoprobeg-1783659320.html
Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"
Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!" - РИА Новости, 15.04.2022
Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир без нацизма!" на Комсомольской площади в Хабаровске,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:23
2022-04-15T10:23
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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир без нацизма!" на Комсомольской площади в Хабаровске, колонна из автомобилей проехала по улицам регионального центра.Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая проводит первомайский автопробег в поддержку российской армии. Накануне в административных центрах Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев прошли мероприятия в поддержку автопробега "ZA мир без нацизма!"."Утро начинается на Дальнем Востоке! Даю старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!" в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина и российской армии! Благодарю вас за то, что сегодня вы пришли сюда по зову сердца! Ведь наше дело – правое, а наша дорога – правильная", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.В сопровождении машин хабаровских автомобилистов колонна проследовала по главной магистрали города к автодороге "Амур", сделав остановку на открытой парковке в Северной части Хабаровска, далее двинулась к мосту через реку Амур. В общей сложности в автопробеге приняли участие 1,2 тысячи машин, уточнили в региональном правительстве.Организаторы мероприятия рассказали о главной миссии автопробега – поддержать действия руководства страны и решения, принятые президентом России. На мероприятии были представители всех политических партий, общественных, молодежных и ветеранских организаций, национальных общин народов Хабаровского края, волонтеры.Колонне предстоит пройти через всю страну, конечной точкой станет Москва.
https://ria.ru/20220313/rossiya-1777948669.html
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общество, хабаровский край, хабаровск, россия
10:23 15.04.2022
 
Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"

Губернатор Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма!"

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяМихаил Дегтярев во время Всероссийского автопробега профсоюзов "ZA мир без нацизма!" в Хабаровске
Михаил Дегтярев во время Всероссийского автопробега профсоюзов ZA мир без нацизма! в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Михаил Дегтярев во время Всероссийского автопробега профсоюзов "ZA мир без нацизма!" в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир без нацизма!" на Комсомольской площади в Хабаровске, колонна из автомобилей проехала по улицам регионального центра.
Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая проводит первомайский автопробег в поддержку российской армии. Накануне в административных центрах Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев прошли мероприятия в поддержку автопробега "ZA мир без нацизма!".
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"Утро начинается на Дальнем Востоке! Даю старт всероссийскому автопробегу профсоюзов "Zа мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!" в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина и российской армии! Благодарю вас за то, что сегодня вы пришли сюда по зову сердца! Ведь наше дело – правое, а наша дорога – правильная", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после мероприятия.
В сопровождении машин хабаровских автомобилистов колонна проследовала по главной магистрали города к автодороге "Амур", сделав остановку на открытой парковке в Северной части Хабаровска, далее двинулась к мосту через реку Амур. В общей сложности в автопробеге приняли участие 1,2 тысячи машин, уточнили в региональном правительстве.
Организаторы мероприятия рассказали о главной миссии автопробега – поддержать действия руководства страны и решения, принятые президентом России. На мероприятии были представители всех политических партий, общественных, молодежных и ветеранских организаций, национальных общин народов Хабаровского края, волонтеры.
"Наш край особенно остро чувствует единство с нашими Вооружёнными силами. Ведь именно у нас, в Хабаровске, расположен штаб Восточного военного округа, стратегическое командование. Мы не понаслышке знаем, что такое сплочённость и единство перед лицом угрозы. Не раз мы демонстрировали силу духа, желание помогать ближним. Мы следуем курсу, которым ведёт нас президент. Твёрдо верим, что правда победит", - заявил губернатор, провожая автомобилистов.
Колонне предстоит пройти через всю страну, конечной точкой станет Москва.
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