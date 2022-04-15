https://ria.ru/20220415/avtobusy-1783794292.html
Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами
Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами - РИА Новости, 15.04.2022
Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами
Туристическая отрасль России просит государство поддержать рынок автобусных перевозок, заявила РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:06
2022-04-15T20:06
2022-04-15T20:06
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Туристическая отрасль России просит государство поддержать рынок автобусных перевозок, заявила РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.По ее словам, "проблема и в запчастях, и в лобовых стеклах". Санаева добавила, что подвоз к музеям организованных туристических групп – "тема, которая сейчас остро встала".Эксперт отметила, что туротрасль просит государственной поддержки, а также изменения некоторых нормативных актов. Так, в год нужно как минимум две тысячи новых высокобортных туристических автобусов."Такие используются на маршрутах по "Золотому кольцу", "Серебряному ожерелью", в Крыму, Сочи. Они нам нужны и на Сахалине, и на Камчатке, и в Приморском крае", – пояснила Санаева.Российский союз туриндустрии написал соответствующее письмо в Ростуризм, готовит запрос в Минтранс и правительство РФ, заключила Санаева.
https://ria.ru/20220302/avtobusy-1775997579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, россия, сочи, сахалин, республика крым, камчатский край, приморский край
Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами
Туристическая отрасль России попросила государство поддержать рынок автобусных перевозок
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Туристическая отрасль России просит государство поддержать рынок автобусных перевозок, заявила РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.
"Автобусы – единственная транспортная отрасль туриндустрии, которая не получила на сегодняшний день никакой поддержки. Ситуация достаточно печальная, потому что очень многие автобусы, как и самолеты, находятся в лизинге", – сказала Санаева.
По ее словам, "проблема и в запчастях, и в лобовых стеклах". Санаева добавила, что подвоз к музеям организованных туристических групп – "тема, которая сейчас остро встала".
Эксперт отметила, что туротрасль просит государственной поддержки, а также изменения некоторых нормативных актов. Так, в год нужно как минимум две тысячи новых высокобортных туристических автобусов.
"Такие используются на маршрутах по "Золотому кольцу", "Серебряному ожерелью", в Крыму, Сочи. Они нам нужны и на Сахалине, и на Камчатке, и в Приморском крае", – пояснила Санаева.
Российский союз туриндустрии написал соответствующее письмо в Ростуризм, готовит запрос в Минтранс и правительство РФ, заключила Санаева.