https://ria.ru/20220415/avtobusy-1783794292.html

Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами

Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами - РИА Новости, 15.04.2022

Представители туротрасли пожаловались на проблемы с автобусами

Туристическая отрасль России просит государство поддержать рынок автобусных перевозок, заявила РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:06

2022-04-15T20:06

2022-04-15T20:06

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Туристическая отрасль России просит государство поддержать рынок автобусных перевозок, заявила РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.По ее словам, "проблема и в запчастях, и в лобовых стеклах". Санаева добавила, что подвоз к музеям организованных туристических групп – "тема, которая сейчас остро встала".Эксперт отметила, что туротрасль просит государственной поддержки, а также изменения некоторых нормативных актов. Так, в год нужно как минимум две тысячи новых высокобортных туристических автобусов."Такие используются на маршрутах по "Золотому кольцу", "Серебряному ожерелью", в Крыму, Сочи. Они нам нужны и на Сахалине, и на Камчатке, и в Приморском крае", – пояснила Санаева.Российский союз туриндустрии написал соответствующее письмо в Ростуризм, готовит запрос в Минтранс и правительство РФ, заключила Санаева.

https://ria.ru/20220302/avtobusy-1775997579.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, россия, сочи, сахалин, республика крым, камчатский край, приморский край