https://ria.ru/20220415/armeniya-1783745958.html

В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд

В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд - РИА Новости, 15.04.2022

В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд

В Армении разработаны и внедрены новые туристические стандарты, сообщает Armenia Today со ссылкой на министра экономики Ваана Керобяна. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:25

2022-04-15T15:25

2022-04-15T16:30

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туризм

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МОСКВА, 15 апр —РИА Новости. В Армении разработаны и внедрены новые туристические стандарты, сообщает Armenia Today со ссылкой на министра экономики Ваана Керобяна.Он рассказал, что проект готовился совместными усилиями Минэкономики, Комитета по туризму и Агентства США по международному развитию (USAID).В настоящее время эти стандарты, которые составлены на английском языке, переводятся и адаптируются к законодательству Армении, после чего они начнут применяться для всех организаций сферы туризма, в том числе и для гостиниц. Для отелей, таким образом, будет применяться трехзвездочная система.По словам министра, будет создан национальный стандарт, который станет основным документом для отелей, ресторанов и туристических организаций.

https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, армения, агентство по международному развитию сша, туристы, отели