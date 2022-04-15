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В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
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В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд
В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд - РИА Новости, 15.04.2022
В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд
В Армении разработаны и внедрены новые туристические стандарты, сообщает Armenia Today со ссылкой на министра экономики Ваана Керобяна. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:25
2022-04-15T16:30
туризм
туризм
новости - туризм
армения
агентство по международному развитию сша
туристы
отели
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МОСКВА, 15 апр —РИА Новости. В Армении разработаны и внедрены новые туристические стандарты, сообщает Armenia Today со ссылкой на министра экономики Ваана Керобяна.Он рассказал, что проект готовился совместными усилиями Минэкономики, Комитета по туризму и Агентства США по международному развитию (USAID).В настоящее время эти стандарты, которые составлены на английском языке, переводятся и адаптируются к законодательству Армении, после чего они начнут применяться для всех организаций сферы туризма, в том числе и для гостиниц. Для отелей, таким образом, будет применяться трехзвездочная система.По словам министра, будет создан национальный стандарт, который станет основным документом для отелей, ресторанов и туристических организаций.
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туризм, новости - туризм, армения, агентство по международному развитию сша, туристы, отели
15:25 15.04.2022 (обновлено: 16:30 15.04.2022)
 
В Армении больше не будет гостиниц категории четыре и пять звезд

Армения переходит на новую системы классификации гостиниц, "пяти звезд" больше не будет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска пятизвездочного отеля
Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр —РИА Новости. В Армении разработаны и внедрены новые туристические стандарты, сообщает Armenia Today со ссылкой на министра экономики Ваана Керобяна.
Он рассказал, что проект готовился совместными усилиями Минэкономики, Комитета по туризму и Агентства США по международному развитию (USAID).
В настоящее время эти стандарты, которые составлены на английском языке, переводятся и адаптируются к законодательству Армении, после чего они начнут применяться для всех организаций сферы туризма, в том числе и для гостиниц. Для отелей, таким образом, будет применяться трехзвездочная система.
По словам министра, будет создан национальный стандарт, который станет основным документом для отелей, ресторанов и туристических организаций.
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