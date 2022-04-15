16:54 15.04.2022 (обновлено: 18:20 15.04.2022)
МИД счел антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
МИД назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля Лапида о СПЧ ООН
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел сочло антироссийским высказывание главы МИД Израила Яира Лапида, связанное с приостановкой членства Москвы в Совете ООН по правам человека. Такая позиция выражена в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
"Обратили внимание на сделанный 7 апреля министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом очередной антироссийский выпад в контексте поддержки его страной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Свои оценки указанной неправомерной и политически мотивированной резолюции мы уже давали", — говорится в заявлении ведомства.
Израиль поддержал решение Генассамблеи о приостановке российского членства. Комментируя эту меру, Лапид указал на неизменность израильской позиции в отношении СПЧ и назвал эту институцию экстремистской, морально ущербной и предвзятой. В Москве заявили, что такие высказывания вызывают сожаление и неприятие. В МИД считают, что таким образом "плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины", чтобы отвлечь внимание международного сообщества от палестино-израильского конфликта.
"Как известно, в нарушение многочисленных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильское правительство продолжает незаконную оккупацию и "ползучую аннексию" палестинских территорий, в результате которой свыше 2,5 миллиона палестинцев на Западном берегу реки Иордан сегодня проживают в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах", — заметили дипломаты.
МИД сравнил сектор Газа с "тюрьмой под открытым небом", двухмиллионное население которого "в течение уже почти 14 лет вынуждено выживать в условиях введенной Израилем морской, воздушной и сухопутной блокады".
"Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США", — гласит комментарий ведомства.
Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию о приостановке членства России в СПЧ из-за ситуации на Украине. Постпредство расценило это решение как неправомерное и политически мотивированное, Москва заявила о досрочном прекращении полномочий с 7 апреля.
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