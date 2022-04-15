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США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию - РИА Новости, 15.04.2022
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
В череде санкций, которые стремительным домкратом рушатся на нас изо дня в день, особенно поражает то, что Владимир Путин удачно назвал "отменой культуры". Ну,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:00
2022-04-15T08:00
джанет йеллен
россия
китай
всемирный банк
мвф
ковент-гарден
авторы
сша
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В череде санкций, которые стремительным домкратом рушатся на нас изо дня в день, особенно поражает то, что Владимир Путин удачно назвал "отменой культуры". Ну, в самом деле, "Щелкунчика"-то за что?Понятно, что западные стратегические противники торопятся быстренько расчеловечить русских по максимуму. Невозможно поверить в русских орков человеку, который хоть раз в жизни слышал русскую музыку.Есть в этом, конечно, и некая внутренняя уязвленность. За последние лет двадцать коллективный Запад собственными же коллективными усилиями слил всю свою культуру известно куда. Мягкая сила — от авторских фильмов до бодрых комиксов, от романов до поэзии — была растрачена со свистом. Экраны и страницы заполонили какие-то непонятные гендерфлюидные особи, произошла насильственная цветокоррекция классических сюжетов, в общем, здесь уже все.И вот на фоне этих руин красуется классическая русская культура, нахально выставляя напоказ все достоинства чисто европейского старинного искусства — совершенство формы, благородство содержания. Россия стала большей Европой, чем сама Европа. Надо было срочно что-то с этим делать.Однако у наших стратегических противников есть и несомненный задел на будущее. Отменяя русскую культуру, они работают на перспективу.Отвлечемся от высокого и прекрасного, взглянем на экономику. Только что министр финансов США Джанет Йеллен прочитала нотацию странам, которые "сидят на двух стульях". Это те варвары и еретики, которые пытаются сохранить торговые отношения и с Западом, и с Россией, прежде всего Индия и Китай.На следующей неделе запланировано совещание министров финансов стран мира под эгидой МВФ и Всемирного банка. Пройдет оно, натурально, в Вашингтоне, и тон г-жи Йеллен дает понять, что оба этих уважаемых института для американцев просто мелкие лавочки, в которых они намерены распоряжаться единолично.Какая там вообще экономика? Невидимая рука рынка давно уже держит палец на спусковом крючке, если не на ядерной кнопке. Требования г-жи Йеллен к крупнейшим экономикам мира сугубо политические. Китай, Индия, страны Африки и Южной Америки должны срочно взять под козырек и присоединиться к американским антироссийским санкциям.Г-жа Йеллен открытым текстом требует от Китая надавить на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. А если Пекин попытается воспротивиться, то американские партнеры и ему накидают полную панамку санкций.Тут много странного на самом деле. Министр финансов такой неблагополучной страны, как США, должна была бы сосредоточиться на чудовищных проблемах своей экономики. На днях в стране зафиксировали максимум инфляции за последние полвека и конца-краю ей не видно.И нет, это не имеет ничего общего с российской экономикой, которая десятилетиями сохраняет устойчивость, несмотря на волатильность рубля. Доллар США никогда волатильным не был. То, что происходит сегодня, приводит американцев в шок.Может, американские элитные экономисты под водительством Йеллен предлагают какие-то новаторские способы борьбы с инфляцией? Да ну что вы! Не барское это дело. Соловей либеральной экономики, нобелевский лауреат Пол Кругман только что на голубом глазу объяснил читателям The New York Times, что рекордная инфляция вызвана — вы не поверите — неумеренным ростом американских зарплат. Разгневанные читатели пояснили ему в комментах, что это, мягко говоря, не так, что зарплата стагнирует уже лет сорок. Но Кругман комментариев не читает. Его рецепт — еще снизить зарплаты. Может, еще поменьше есть?Зацените абсурд ситуации: министр финансов страны c 30-триллионным долгом, где в магазинах пустеют полки, где люди не знают, как пережить рост цен на бензин и хлеб, читает нотации Китаю — первой экономике мира, на минуточку — о том, как ему себя вести и что делать.Мало этого, США — главный должник нашей планеты, а главный его кредитор — как раз КНР. У Китая долговых обязательств США набрано больше чем на триллион долларов. Но тем не менее Вашингтон требует от Пекина странного.Причем никаких экономических рычагов воздействия на ситуацию у Штатов нет. Американцы уже сейчас страдают от ограничений китайского импорта. Ограничить его еще больше? Люди на улицы выйдут. Заморозить свой долг Китаю? Ну, все уже и так поняли, что бумажки с портретами мертвых президентов стоят меньше, чем от дохлого осла уши. Триллион долларов сумма большая, но не критическая для Китая. Тем более что рекордная инфляция доллара и так обесценивает ее прямо на глазах. Этот триллион уже на 8,5 процента меньше, чем был год назад.Понимая все это, американские элиты накачивают оружием Тайвань и прозрачно намекают, что натравят остров на КНР — точно так же, как они натравили Украину на Россию. А потом введут очередные "адские санкции". И так, руша в хлам мировую экономику, попробуют выжить среди глобальной катастрофы.Война должников против кредиторов — так описывают экономисты современное противостояние коллективного Запада и всего остального мира. Штаты в этой ситуации ведут себя как проигравший в карты уголовник — вместо того чтобы отдавать деньги, он рвет рубашку на груди и кричит: "Не трожь меня, я психический!"Это все тот же неоколониализм, только прошаренный и одетый в новую риторику. Западные страны долго пытались грабить остальной мир под предлогом "глобального потепления" (кто-нибудь еще помнит, что это такое?). Потом попробовали монетизировать пандемию, "срубить бабла" на вакцинах. Сейчас вот предлогом для ограбления так называемых развивающихся стран стала спецоперация России на Украине.Цель и содержание всех этих пресловутых санкций — остановить и обескровить экономики десятков стран. Не дать им развиваться, а то, не дай бог, они перейдут в ранг развитых. Умри ты сегодня, а я завтра — вот и все, что на разные лады долбят экономические "ястребы" в Вашингтоне.Неслучайно с таким интересом страны мира смотрят на то, как сегодня под валом этих санкций выживает Россия. Широкое использование национальной валюты (выплата долгов рублями и перевод на рубли платежей за энергоресурсы), поддержка бизнеса и населения, резкое повышение учетной ставки, запрет торговать акциями для нерезидентов. Для других правительств все это — наглядный урок выживания.Сегодня все зависит от того, как выдержит Россия этот нереальный прессинг. Если мы справимся, то самим естественным ходом вещей станем лидером освобождения от той военно-экономической удавки, которую Штаты со своими сателлитами накинули на шею всему миру.У нас хорошие шансы победить и действительно возглавить движение глобального освобождения. От диктата транснациональных корпораций и обезумевшего вашингтонского политикума, от сюрреалистической отмены культуры, от обанкротившегося доллара. Причем у нас для этого есть и полагающаяся глобальной державе мягкая сила. Интернационально узнаваемые образы, лица, мелодии.Вот тут-то нам и пригодится наш "Щелкунчик". А также Толстой с Достоевским и Прокофьев с Рахманиновым. И "в человеке все должно быть прекрасно..." И "однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина..."Это все надо хранить, беречь, уважать, это не просто старые мотивы или строки из прошлого, это наше оружие в информационных битвах будущего. "Наши мертвые нас не оставят в беде", — сказал по этому поводу прекрасный русский поэт.Поэтому Запад и отменяет нашу культуру с таким неистовством. Они чувствуют угрозу. Современная глобальная битва разворачивается на всех уровнях сразу — от финансовых транзакций до маневров танковых бригад, от логистики до поэзии, от балета до космоса. Это не только материальное, но и духовное противостояние.Отказ России сдаваться проявляется и в нежелании изменять себе, терять достоинство. Гляньте, с каким наслаждением косплеят братья-украинцы тот образ дикаря, который им навязали западные хозяева. У них всегда все великолепно было с реалити-шоу. Они в них работали до полной гибели всерьез, готовы были на любые унижения ради того, чтобы попасть в кадр. Мы им в этом однозначно проигрывали. Может, оно и к лучшему?Сегодня с тем же пылом украинские нацисты режиссируют свои кровавые фейки, убивая своих соотечественников и живописно раскладывая мертвые тела вдоль обочин. Вот это украинская "культура" как она есть. Она обречена на овации западных контрагентов. Именно такими они хотят видеть своих подопечных — на глазах теряющих человеческий облик и все время нервно хихикающих: это мы хорошо стараемся, хозяин? Хозяин доволен?Свежая статья в британской газете The Guardian называется "Как матерщина стала оружием сопротивления для украинцев" и расхваливает "энтузиастический пыл", с которым наши небратья вводят нецензурные выражения в свое незалежное творчество — от песен до плакатов, от видеоклипов до интернет-мемасов. Это типа хорошая, годная культура. Самое то, что надо варварам, выращиваемым под пристальным надзором британских интеллектуалов. Сами-то интеллектуалы пойдут в Ковент-Гарден на "Щелкунчика". А подопечные дикари пусть матерятся и стреляют в русских. На что еще они годятся?Не то что мы сражаемся за какие-то артефакты прошлого. Мы планируем выиграть битву за будущее.
https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html
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джанет йеллен, россия, китай, всемирный банк, мвф, ковент-гарден, авторы, сша, в мире, санкции в отношении россии, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр
08:00 15.04.2022
 

США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / David Goldman
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В череде санкций, которые стремительным домкратом рушатся на нас изо дня в день, особенно поражает то, что Владимир Путин удачно назвал "отменой культуры". Ну, в самом деле, "Щелкунчика"-то за что?
Понятно, что западные стратегические противники торопятся быстренько расчеловечить русских по максимуму. Невозможно поверить в русских орков человеку, который хоть раз в жизни слышал русскую музыку.
Путин о культуре отмены на Западе
25 марта, 15:18
Культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры, заявил Путин
Есть в этом, конечно, и некая внутренняя уязвленность. За последние лет двадцать коллективный Запад собственными же коллективными усилиями слил всю свою культуру известно куда. Мягкая сила — от авторских фильмов до бодрых комиксов, от романов до поэзии — была растрачена со свистом. Экраны и страницы заполонили какие-то непонятные гендерфлюидные особи, произошла насильственная цветокоррекция классических сюжетов, в общем, здесь уже все.
И вот на фоне этих руин красуется классическая русская культура, нахально выставляя напоказ все достоинства чисто европейского старинного искусства — совершенство формы, благородство содержания. Россия стала большей Европой, чем сама Европа. Надо было срочно что-то с этим делать.
Однако у наших стратегических противников есть и несомненный задел на будущее. Отменяя русскую культуру, они работают на перспективу.
Отвлечемся от высокого и прекрасного, взглянем на экономику. Только что министр финансов США Джанет Йеллен прочитала нотацию странам, которые "сидят на двух стульях". Это те варвары и еретики, которые пытаются сохранить торговые отношения и с Западом, и с Россией, прежде всего Индия и Китай.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 11:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Китай выступил против искажения и очернения его позиции по Украине
На следующей неделе запланировано совещание министров финансов стран мира под эгидой МВФ и Всемирного банка. Пройдет оно, натурально, в Вашингтоне, и тон г-жи Йеллен дает понять, что оба этих уважаемых института для американцев просто мелкие лавочки, в которых они намерены распоряжаться единолично.
Какая там вообще экономика? Невидимая рука рынка давно уже держит палец на спусковом крючке, если не на ядерной кнопке. Требования г-жи Йеллен к крупнейшим экономикам мира сугубо политические. Китай, Индия, страны Африки и Южной Америки должны срочно взять под козырек и присоединиться к американским антироссийским санкциям.
Г-жа Йеллен открытым текстом требует от Китая надавить на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. А если Пекин попытается воспротивиться, то американские партнеры и ему накидают полную панамку санкций.
Тут много странного на самом деле. Министр финансов такой неблагополучной страны, как США, должна была бы сосредоточиться на чудовищных проблемах своей экономики. На днях в стране зафиксировали максимум инфляции за последние полвека и конца-краю ей не видно.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:42
В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года
И нет, это не имеет ничего общего с российской экономикой, которая десятилетиями сохраняет устойчивость, несмотря на волатильность рубля. Доллар США никогда волатильным не был. То, что происходит сегодня, приводит американцев в шок.
Может, американские элитные экономисты под водительством Йеллен предлагают какие-то новаторские способы борьбы с инфляцией? Да ну что вы! Не барское это дело. Соловей либеральной экономики, нобелевский лауреат Пол Кругман только что на голубом глазу объяснил читателям The New York Times, что рекордная инфляция вызвана — вы не поверите — неумеренным ростом американских зарплат. Разгневанные читатели пояснили ему в комментах, что это, мягко говоря, не так, что зарплата стагнирует уже лет сорок. Но Кругман комментариев не читает. Его рецепт — еще снизить зарплаты. Может, еще поменьше есть?
Зацените абсурд ситуации: министр финансов страны c 30-триллионным долгом, где в магазинах пустеют полки, где люди не знают, как пережить рост цен на бензин и хлеб, читает нотации Китаю — первой экономике мира, на минуточку — о том, как ему себя вести и что делать.
Мало этого, США — главный должник нашей планеты, а главный его кредитор — как раз КНР. У Китая долговых обязательств США набрано больше чем на триллион долларов. Но тем не менее Вашингтон требует от Пекина странного.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 11:09
Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций"
Причем никаких экономических рычагов воздействия на ситуацию у Штатов нет. Американцы уже сейчас страдают от ограничений китайского импорта. Ограничить его еще больше? Люди на улицы выйдут. Заморозить свой долг Китаю? Ну, все уже и так поняли, что бумажки с портретами мертвых президентов стоят меньше, чем от дохлого осла уши. Триллион долларов сумма большая, но не критическая для Китая. Тем более что рекордная инфляция доллара и так обесценивает ее прямо на глазах. Этот триллион уже на 8,5 процента меньше, чем был год назад.
Понимая все это, американские элиты накачивают оружием Тайвань и прозрачно намекают, что натравят остров на КНР — точно так же, как они натравили Украину на Россию. А потом введут очередные "адские санкции". И так, руша в хлам мировую экономику, попробуют выжить среди глобальной катастрофы.
Война должников против кредиторов — так описывают экономисты современное противостояние коллективного Запада и всего остального мира. Штаты в этой ситуации ведут себя как проигравший в карты уголовник — вместо того чтобы отдавать деньги, он рвет рубашку на груди и кричит: "Не трожь меня, я психический!"
Это все тот же неоколониализм, только прошаренный и одетый в новую риторику. Западные страны долго пытались грабить остальной мир под предлогом "глобального потепления" (кто-нибудь еще помнит, что это такое?). Потом попробовали монетизировать пандемию, "срубить бабла" на вакцинах. Сейчас вот предлогом для ограбления так называемых развивающихся стран стала спецоперация России на Украине.
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 16:59
Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году
Цель и содержание всех этих пресловутых санкций — остановить и обескровить экономики десятков стран. Не дать им развиваться, а то, не дай бог, они перейдут в ранг развитых. Умри ты сегодня, а я завтра — вот и все, что на разные лады долбят экономические "ястребы" в Вашингтоне.
Неслучайно с таким интересом страны мира смотрят на то, как сегодня под валом этих санкций выживает Россия. Широкое использование национальной валюты (выплата долгов рублями и перевод на рубли платежей за энергоресурсы), поддержка бизнеса и населения, резкое повышение учетной ставки, запрет торговать акциями для нерезидентов. Для других правительств все это — наглядный урок выживания.
Сегодня все зависит от того, как выдержит Россия этот нереальный прессинг. Если мы справимся, то самим естественным ходом вещей станем лидером освобождения от той военно-экономической удавки, которую Штаты со своими сателлитами накинули на шею всему миру.
У нас хорошие шансы победить и действительно возглавить движение глобального освобождения. От диктата транснациональных корпораций и обезумевшего вашингтонского политикума, от сюрреалистической отмены культуры, от обанкротившегося доллара. Причем у нас для этого есть и полагающаяся глобальной державе мягкая сила. Интернационально узнаваемые образы, лица, мелодии.
Балерина завязывает пуанты - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:17Культура
Украинским танцовщикам пригрозили увольнением из-за "Лебединого озера"
Вот тут-то нам и пригодится наш "Щелкунчик". А также Толстой с Достоевским и Прокофьев с Рахманиновым. И "в человеке все должно быть прекрасно..." И "однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина..."
Это все надо хранить, беречь, уважать, это не просто старые мотивы или строки из прошлого, это наше оружие в информационных битвах будущего. "Наши мертвые нас не оставят в беде", — сказал по этому поводу прекрасный русский поэт.
Поэтому Запад и отменяет нашу культуру с таким неистовством. Они чувствуют угрозу. Современная глобальная битва разворачивается на всех уровнях сразу — от финансовых транзакций до маневров танковых бригад, от логистики до поэзии, от балета до космоса. Это не только материальное, но и духовное противостояние.
Отказ России сдаваться проявляется и в нежелании изменять себе, терять достоинство. Гляньте, с каким наслаждением косплеят братья-украинцы тот образ дикаря, который им навязали западные хозяева. У них всегда все великолепно было с реалити-шоу. Они в них работали до полной гибели всерьез, готовы были на любые унижения ради того, чтобы попасть в кадр. Мы им в этом однозначно проигрывали. Может, оно и к лучшему?
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 20:20
Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине
Сегодня с тем же пылом украинские нацисты режиссируют свои кровавые фейки, убивая своих соотечественников и живописно раскладывая мертвые тела вдоль обочин. Вот это украинская "культура" как она есть. Она обречена на овации западных контрагентов. Именно такими они хотят видеть своих подопечных — на глазах теряющих человеческий облик и все время нервно хихикающих: это мы хорошо стараемся, хозяин? Хозяин доволен?
Свежая статья в британской газете The Guardian называется "Как матерщина стала оружием сопротивления для украинцев" и расхваливает "энтузиастический пыл", с которым наши небратья вводят нецензурные выражения в свое незалежное творчество — от песен до плакатов, от видеоклипов до интернет-мемасов. Это типа хорошая, годная культура. Самое то, что надо варварам, выращиваемым под пристальным надзором британских интеллектуалов. Сами-то интеллектуалы пойдут в Ковент-Гарден на "Щелкунчика". А подопечные дикари пусть матерятся и стреляют в русских. На что еще они годятся?
Не то что мы сражаемся за какие-то артефакты прошлого. Мы планируем выиграть битву за будущее.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДжанет ЙелленРоссияКитайВсемирный банкМВФКовент-ГарденАвторыСШАВ миреСанкции в отношении РоссииДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛНР
 
 
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