США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию

США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию

джанет йеллен

россия

китай

всемирный банк

мвф

ковент-гарден

авторы

сша

В череде санкций, которые стремительным домкратом рушатся на нас изо дня в день, особенно поражает то, что Владимир Путин удачно назвал "отменой культуры". Ну, в самом деле, "Щелкунчика"-то за что?Понятно, что западные стратегические противники торопятся быстренько расчеловечить русских по максимуму. Невозможно поверить в русских орков человеку, который хоть раз в жизни слышал русскую музыку.Есть в этом, конечно, и некая внутренняя уязвленность. За последние лет двадцать коллективный Запад собственными же коллективными усилиями слил всю свою культуру известно куда. Мягкая сила — от авторских фильмов до бодрых комиксов, от романов до поэзии — была растрачена со свистом. Экраны и страницы заполонили какие-то непонятные гендерфлюидные особи, произошла насильственная цветокоррекция классических сюжетов, в общем, здесь уже все.И вот на фоне этих руин красуется классическая русская культура, нахально выставляя напоказ все достоинства чисто европейского старинного искусства — совершенство формы, благородство содержания. Россия стала большей Европой, чем сама Европа. Надо было срочно что-то с этим делать.Однако у наших стратегических противников есть и несомненный задел на будущее. Отменяя русскую культуру, они работают на перспективу.Отвлечемся от высокого и прекрасного, взглянем на экономику. Только что министр финансов США Джанет Йеллен прочитала нотацию странам, которые "сидят на двух стульях". Это те варвары и еретики, которые пытаются сохранить торговые отношения и с Западом, и с Россией, прежде всего Индия и Китай.На следующей неделе запланировано совещание министров финансов стран мира под эгидой МВФ и Всемирного банка. Пройдет оно, натурально, в Вашингтоне, и тон г-жи Йеллен дает понять, что оба этих уважаемых института для американцев просто мелкие лавочки, в которых они намерены распоряжаться единолично.Какая там вообще экономика? Невидимая рука рынка давно уже держит палец на спусковом крючке, если не на ядерной кнопке. Требования г-жи Йеллен к крупнейшим экономикам мира сугубо политические. Китай, Индия, страны Африки и Южной Америки должны срочно взять под козырек и присоединиться к американским антироссийским санкциям.Г-жа Йеллен открытым текстом требует от Китая надавить на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине. А если Пекин попытается воспротивиться, то американские партнеры и ему накидают полную панамку санкций.Тут много странного на самом деле. Министр финансов такой неблагополучной страны, как США, должна была бы сосредоточиться на чудовищных проблемах своей экономики. На днях в стране зафиксировали максимум инфляции за последние полвека и конца-краю ей не видно.И нет, это не имеет ничего общего с российской экономикой, которая десятилетиями сохраняет устойчивость, несмотря на волатильность рубля. Доллар США никогда волатильным не был. То, что происходит сегодня, приводит американцев в шок.Может, американские элитные экономисты под водительством Йеллен предлагают какие-то новаторские способы борьбы с инфляцией? Да ну что вы! Не барское это дело. Соловей либеральной экономики, нобелевский лауреат Пол Кругман только что на голубом глазу объяснил читателям The New York Times, что рекордная инфляция вызвана — вы не поверите — неумеренным ростом американских зарплат. Разгневанные читатели пояснили ему в комментах, что это, мягко говоря, не так, что зарплата стагнирует уже лет сорок. Но Кругман комментариев не читает. Его рецепт — еще снизить зарплаты. Может, еще поменьше есть?Зацените абсурд ситуации: министр финансов страны c 30-триллионным долгом, где в магазинах пустеют полки, где люди не знают, как пережить рост цен на бензин и хлеб, читает нотации Китаю — первой экономике мира, на минуточку — о том, как ему себя вести и что делать.Мало этого, США — главный должник нашей планеты, а главный его кредитор — как раз КНР. У Китая долговых обязательств США набрано больше чем на триллион долларов. Но тем не менее Вашингтон требует от Пекина странного.Причем никаких экономических рычагов воздействия на ситуацию у Штатов нет. Американцы уже сейчас страдают от ограничений китайского импорта. Ограничить его еще больше? Люди на улицы выйдут. Заморозить свой долг Китаю? Ну, все уже и так поняли, что бумажки с портретами мертвых президентов стоят меньше, чем от дохлого осла уши. Триллион долларов сумма большая, но не критическая для Китая. Тем более что рекордная инфляция доллара и так обесценивает ее прямо на глазах. Этот триллион уже на 8,5 процента меньше, чем был год назад.Понимая все это, американские элиты накачивают оружием Тайвань и прозрачно намекают, что натравят остров на КНР — точно так же, как они натравили Украину на Россию. А потом введут очередные "адские санкции". И так, руша в хлам мировую экономику, попробуют выжить среди глобальной катастрофы.Война должников против кредиторов — так описывают экономисты современное противостояние коллективного Запада и всего остального мира. Штаты в этой ситуации ведут себя как проигравший в карты уголовник — вместо того чтобы отдавать деньги, он рвет рубашку на груди и кричит: "Не трожь меня, я психический!"Это все тот же неоколониализм, только прошаренный и одетый в новую риторику. Западные страны долго пытались грабить остальной мир под предлогом "глобального потепления" (кто-нибудь еще помнит, что это такое?). Потом попробовали монетизировать пандемию, "срубить бабла" на вакцинах. Сейчас вот предлогом для ограбления так называемых развивающихся стран стала спецоперация России на Украине.Цель и содержание всех этих пресловутых санкций — остановить и обескровить экономики десятков стран. Не дать им развиваться, а то, не дай бог, они перейдут в ранг развитых. Умри ты сегодня, а я завтра — вот и все, что на разные лады долбят экономические "ястребы" в Вашингтоне.Неслучайно с таким интересом страны мира смотрят на то, как сегодня под валом этих санкций выживает Россия. Широкое использование национальной валюты (выплата долгов рублями и перевод на рубли платежей за энергоресурсы), поддержка бизнеса и населения, резкое повышение учетной ставки, запрет торговать акциями для нерезидентов. Для других правительств все это — наглядный урок выживания.Сегодня все зависит от того, как выдержит Россия этот нереальный прессинг. Если мы справимся, то самим естественным ходом вещей станем лидером освобождения от той военно-экономической удавки, которую Штаты со своими сателлитами накинули на шею всему миру.У нас хорошие шансы победить и действительно возглавить движение глобального освобождения. От диктата транснациональных корпораций и обезумевшего вашингтонского политикума, от сюрреалистической отмены культуры, от обанкротившегося доллара. Причем у нас для этого есть и полагающаяся глобальной державе мягкая сила. Интернационально узнаваемые образы, лица, мелодии.Вот тут-то нам и пригодится наш "Щелкунчик". А также Толстой с Достоевским и Прокофьев с Рахманиновым. И "в человеке все должно быть прекрасно..." И "однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина..."Это все надо хранить, беречь, уважать, это не просто старые мотивы или строки из прошлого, это наше оружие в информационных битвах будущего. "Наши мертвые нас не оставят в беде", — сказал по этому поводу прекрасный русский поэт.Поэтому Запад и отменяет нашу культуру с таким неистовством. Они чувствуют угрозу. Современная глобальная битва разворачивается на всех уровнях сразу — от финансовых транзакций до маневров танковых бригад, от логистики до поэзии, от балета до космоса. Это не только материальное, но и духовное противостояние.Отказ России сдаваться проявляется и в нежелании изменять себе, терять достоинство. Гляньте, с каким наслаждением косплеят братья-украинцы тот образ дикаря, который им навязали западные хозяева. У них всегда все великолепно было с реалити-шоу. Они в них работали до полной гибели всерьез, готовы были на любые унижения ради того, чтобы попасть в кадр. Мы им в этом однозначно проигрывали. Может, оно и к лучшему?Сегодня с тем же пылом украинские нацисты режиссируют свои кровавые фейки, убивая своих соотечественников и живописно раскладывая мертвые тела вдоль обочин. Вот это украинская "культура" как она есть. Она обречена на овации западных контрагентов. Именно такими они хотят видеть своих подопечных — на глазах теряющих человеческий облик и все время нервно хихикающих: это мы хорошо стараемся, хозяин? Хозяин доволен?Свежая статья в британской газете The Guardian называется "Как матерщина стала оружием сопротивления для украинцев" и расхваливает "энтузиастический пыл", с которым наши небратья вводят нецензурные выражения в свое незалежное творчество — от песен до плакатов, от видеоклипов до интернет-мемасов. Это типа хорошая, годная культура. Самое то, что надо варварам, выращиваемым под пристальным надзором британских интеллектуалов. Сами-то интеллектуалы пойдут в Ковент-Гарден на "Щелкунчика". А подопечные дикари пусть матерятся и стреляют в русских. На что еще они годятся?Не то что мы сражаемся за какие-то артефакты прошлого. Мы планируем выиграть битву за будущее.

