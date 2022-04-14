https://ria.ru/20220414/zhirinovskiy-1783448979.html

Володин возложил цветы к могиле Жириновского

Володин возложил цветы к могиле Жириновского - РИА Новости, 14.04.2022

Володин возложил цветы к могиле Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского на девятый день его смерти, возложив цветы на Новодевичьем... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:58

2022-04-14T08:58

2022-04-14T11:58

общество

умер владимир жириновский

вячеслав володин

ярослав нилов

леонид слуцкий (политик)

сергей неверов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского на девятый день его смерти, возложив цветы на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен политик.Поминки по Жириновскому пройдут на Новодевичьем кладбище 14 апреля, на девятый день со дня его смерти, сообщила ранее пресс-служба партии. Политик ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни."9 дней как ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также из политиков почтить память Жириновского приехали на кладбище вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (ЕР), а также представители фракции ЛДПР в Госдуме: временно исполняющий обязанности ее руководителя Леонид Слуцкий, замглавы фракции Ярослав Нилов и другие, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782545405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, умер владимир жириновский, вячеслав володин, ярослав нилов, леонид слуцкий (политик), сергей неверов