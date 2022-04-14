08:58 14.04.2022 (обновлено: 11:58 14.04.2022)
Володин возложил цветы к могиле Жириновского
Спикер Госдумы Володин почтил память Жириновского и возложил цветы к его могиле
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа мероприятии памяти Владимира Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве
На мероприятии памяти Владимира Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского на девятый день его смерти, возложив цветы на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен политик.
Поминки по Жириновскому пройдут на Новодевичьем кладбище 14 апреля, на девятый день со дня его смерти, сообщила ранее пресс-служба партии. Политик ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.
"9 дней как ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также из политиков почтить память Жириновского приехали на кладбище вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (ЕР), а также представители фракции ЛДПР в Госдуме: временно исполняющий обязанности ее руководителя Леонид Слуцкий, замглавы фракции Ярослав Нилов и другие, передает корреспондент РИА Новости.
8 апреля, 15:47Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище