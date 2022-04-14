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Володин возложил цветы к могиле Жириновского - РИА Новости, 14.04.2022
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Володин возложил цветы к могиле Жириновского
Володин возложил цветы к могиле Жириновского - РИА Новости, 14.04.2022
Володин возложил цветы к могиле Жириновского
Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского на девятый день его смерти, возложив цветы на Новодевичьем... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:58
2022-04-14T11:58
общество
умер владимир жириновский
вячеслав володин
ярослав нилов
леонид слуцкий (политик)
сергей неверов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского на девятый день его смерти, возложив цветы на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен политик.Поминки по Жириновскому пройдут на Новодевичьем кладбище 14 апреля, на девятый день со дня его смерти, сообщила ранее пресс-служба партии. Политик ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни."9 дней как ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также из политиков почтить память Жириновского приехали на кладбище вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (ЕР), а также представители фракции ЛДПР в Госдуме: временно исполняющий обязанности ее руководителя Леонид Слуцкий, замглавы фракции Ярослав Нилов и другие, передает корреспондент РИА Новости.
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общество, умер владимир жириновский, вячеслав володин, ярослав нилов, леонид слуцкий (политик), сергей неверов
08:58 14.04.2022 (обновлено: 11:58 14.04.2022)
 
Володин возложил цветы к могиле Жириновского

Спикер Госдумы Володин почтил память Жириновского и возложил цветы к его могиле

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа мероприятии памяти Владимира Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве
На мероприятии памяти Владимира Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На мероприятии памяти Владимира Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского на девятый день его смерти, возложив цветы на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен политик.
Поминки по Жириновскому пройдут на Новодевичьем кладбище 14 апреля, на девятый день со дня его смерти, сообщила ранее пресс-служба партии. Политик ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.
"9 дней как ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Светлая память", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также из политиков почтить память Жириновского приехали на кладбище вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (ЕР), а также представители фракции ЛДПР в Госдуме: временно исполняющий обязанности ее руководителя Леонид Слуцкий, замглавы фракции Ярослав Нилов и другие, передает корреспондент РИА Новости.
Портрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома союзов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 15:47
Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
 
ОбществоУмер Владимир ЖириновскийВячеслав ВолодинЯрослав НиловЛеонид Слуцкий (политик)Сергей Неверов
 
 
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