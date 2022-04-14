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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 14.04.2022
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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 14.04.2022
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:11
2022-04-14T08:11
происшествия
северо-байкальский район
бодайбинский район
иркутская область
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области."В 11.43 (6.43 мск) произошло сейсмособытие на территории Северо-Байкальского района. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 километрах юго-восточней от населенного пункта Янчукан Северо-Байкальского района. По предварительной информации, ощущались слабые толчки в &lt;...&gt; Янчукане... Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает республиканский главк МЧС."В Иркутской области (сейсмособытие – ред.) ощущалось в Бодайбинском районе 3-4 балла. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении МЧС Иркутской области.
https://ria.ru/20220404/zemletryasenie-1781590095.html
северо-байкальский район
бодайбинский район
иркутская область
республика бурятия
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происшествия, северо-байкальский район, бодайбинский район, иркутская область, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:11 14.04.2022
 
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8, слабые толчки дошли до Приангарья

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ
Вид на Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области.
"В 11.43 (6.43 мск) произошло сейсмособытие на территории Северо-Байкальского района. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 километрах юго-восточней от населенного пункта Янчукан Северо-Байкальского района. По предварительной информации, ощущались слабые толчки в <...> Янчукане... Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает республиканский главк МЧС.
Иркутской области (сейсмособытие – ред.) ощущалось в Бодайбинском районе 3-4 балла. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении МЧС Иркутской области.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 02:01
На Сахалине произошло землетрясение
 
ПроисшествияСеверо-Байкальский районБодайбинский районИркутская областьРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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