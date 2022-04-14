https://ria.ru/20220414/zemletryasenie-1783446275.html

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 14.04.2022

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:11

2022-04-14T08:11

2022-04-14T08:11

происшествия

северо-байкальский район

бодайбинский район

иркутская область

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области."В 11.43 (6.43 мск) произошло сейсмособытие на территории Северо-Байкальского района. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 километрах юго-восточней от населенного пункта Янчукан Северо-Байкальского района. По предварительной информации, ощущались слабые толчки в <...> Янчукане... Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает республиканский главк МЧС."В Иркутской области (сейсмособытие – ред.) ощущалось в Бодайбинском районе 3-4 балла. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении МЧС Иркутской области.

https://ria.ru/20220404/zemletryasenie-1781590095.html

северо-байкальский район

бодайбинский район

иркутская область

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северо-байкальский район, бодайбинский район, иркутская область, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)