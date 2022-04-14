https://ria.ru/20220414/zemletryasenie-1783446275.html
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 14.04.2022
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:11
2022-04-14T08:11
2022-04-14T08:11
происшествия
северо-байкальский район
бодайбинский район
иркутская область
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750206061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb226135e3bc02f4ed6ae1ef264de862.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, слабые толчки ощущались в Бодайбинском районе Иркутской области."В 11.43 (6.43 мск) произошло сейсмособытие на территории Северо-Байкальского района. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 километрах юго-восточней от населенного пункта Янчукан Северо-Байкальского района. По предварительной информации, ощущались слабые толчки в <...> Янчукане... Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает республиканский главк МЧС."В Иркутской области (сейсмособытие – ред.) ощущалось в Бодайбинском районе 3-4 балла. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении МЧС Иркутской области.
https://ria.ru/20220404/zemletryasenie-1781590095.html
северо-байкальский район
бодайбинский район
иркутская область
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750206061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92f9147df32577d73d99f8f34423223c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-байкальский район, бодайбинский район, иркутская область, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8, слабые толчки дошли до Приангарья