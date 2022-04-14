https://ria.ru/20220414/zelenskiy-1783442469.html
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины
Владимир Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:02
2022-04-14T07:02
2022-04-14T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.По его мнению, вести переговоры с нынешним киевским режимом во главе с Зеленским бессмысленно.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/ukraina-1783416552.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донбасс
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины
Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов", - сказал Журавко.
По его мнению, вести переговоры с нынешним киевским режимом во главе с Зеленским бессмысленно.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.