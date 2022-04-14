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Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины - РИА Новости, 14.04.2022
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Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины
Владимир Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:02
2022-04-14T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.По его мнению, вести переговоры с нынешним киевским режимом во главе с Зеленским бессмысленно.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/ukraina-1783416552.html
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в мире, россия, украина, донбасс
07:02 14.04.2022
 
Экс-депутат Рады рассказал о замысле Зеленского на юго-востоке Украины

Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский уготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов", - сказал Журавко.
По его мнению, вести переговоры с нынешним киевским режимом во главе с Зеленским бессмысленно.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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