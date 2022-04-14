https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783599789.html
Тамбовская область в 2022 году потратит на здравоохранение 20 млрд рублей
Тамбовская область в 2022 году потратит на здравоохранение 20 млрд рублей - РИА Новости, 14.04.2022
Тамбовская область в 2022 году потратит на здравоохранение 20 млрд рублей
В Тамбовской области на здравоохранение в 2022 году из бюджетов всех уровней запланированы расходы в объеме 20,07 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:59
2022-04-14T18:59
2022-04-14T18:59
тамбовская область
максим егоров
здоровье - общество
здравоохранение
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Тамбовской области на здравоохранение в 2022 году из бюджетов всех уровней запланированы расходы в объеме 20,07 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.На реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования заложено 13,6 миллиарда рублей, что на 850,4 миллиона рублей больше уровня 2021 года.В прошлом году и начале этого года система здравоохранения области работала в условиях сверхнагрузки из-за распространения пандемии коронавируса. В связи с этим выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, которым пришлось оказывать помощь большему количеству пациентов, закупать дополнительно необходимые им лекарства и проводить диагностические исследования.Согласно распоряжению правительства РФ, российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 миллиарда рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах. Тамбовская область получит 129,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782343990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, здоровье - общество, здравоохранение
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Тамбовской области на здравоохранение в 2022 году из бюджетов всех уровней запланированы расходы в объеме 20,07 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
На реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования заложено 13,6 миллиарда рублей, что на 850,4 миллиона рублей больше уровня 2021 года.
В прошлом году и начале этого года система здравоохранения области работала в условиях сверхнагрузки из-за распространения пандемии коронавируса. В связи с этим выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, которым пришлось оказывать помощь большему количеству пациентов, закупать дополнительно необходимые им лекарства и проводить диагностические исследования.
Согласно распоряжению правительства РФ, российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 миллиарда рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах. Тамбовская область
получит 129,5 миллиона рублей.
"Делаем все, чтобы качество и доступность медицинской помощи постоянно росли. Люди должны получить качественную медицинскую помощь, независимо от места жительства, в любом городе или поселке. Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы, чтобы больницы и поликлиники и дальше могли стабильно работать", – отметил глава региона Максим Егоров, слова которого приводятся в сообщении.