https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783566482.html
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение - РИА Новости, 14.04.2022
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение
Более 309 миллионов рублей дополнительно получит здравоохранение Липецкой области из регионального бюджета в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:46
2022-04-14T16:46
2022-04-14T16:46
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
общество
игорь артамонов
здравоохранение
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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Более 309 миллионов рублей дополнительно получит здравоохранение Липецкой области из регионального бюджета в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что большая часть средств 249,3 миллиона рублей будет направлена на бесперебойное обеспечение жителей Липецкой области необходимыми медикаментами. 150 миллионов рублей из этой суммы получит государственная сеть аптек "Липецкфармация" на регулярную закупку лекарств. Еще 53,8 миллиона рублей выделят льготным группам пациентов. 15,5 миллионов рублей власти направят на обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому. На 25 миллионов рублей власти закупят систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.Отдельной статей глава региона выделил обновление материально–технического состояния медучреждений области. На проведение капитального ремонта в больницах и поликлиниках области выделено 36,7 миллиона рублей, на приобретение оборудования - 22,8 миллиона рублей."Сохранение здоровья наших граждан – прямая обязанность власти. Ничто не должно влиять на ее исполнение", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220329/ptsr-laboratoriya-1780711312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, здоровье - общество, общество, игорь артамонов, здравоохранение
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Более 309 миллионов рублей дополнительно получит здравоохранение Липецкой области из регионального бюджета в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что большая часть средств 249,3 миллиона рублей будет направлена на бесперебойное обеспечение жителей Липецкой области
необходимыми медикаментами. 150 миллионов рублей из этой суммы получит государственная сеть аптек "Липецкфармация" на регулярную закупку лекарств. Еще 53,8 миллиона рублей выделят льготным группам пациентов. 15,5 миллионов рублей власти направят на обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому. На 25 миллионов рублей власти закупят систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.
Отдельной статей глава региона выделил обновление материально–технического состояния медучреждений области. На проведение капитального ремонта в больницах и поликлиниках области выделено 36,7 миллиона рублей, на приобретение оборудования - 22,8 миллиона рублей.
"Сохранение здоровья наших граждан – прямая обязанность власти. Ничто не должно влиять на ее исполнение", - сказал Артамонов.