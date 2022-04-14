Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783566482.html
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение - РИА Новости, 14.04.2022
Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение
Более 309 миллионов рублей дополнительно получит здравоохранение Липецкой области из регионального бюджета в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:46
2022-04-14T16:46
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
общество
игорь артамонов
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ab0bb2cf33ead45dca3d0b6e9193c557.jpg
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Более 309 миллионов рублей дополнительно получит здравоохранение Липецкой области из регионального бюджета в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что большая часть средств 249,3 миллиона рублей будет направлена на бесперебойное обеспечение жителей Липецкой области необходимыми медикаментами. 150 миллионов рублей из этой суммы получит государственная сеть аптек "Липецкфармация" на регулярную закупку лекарств. Еще 53,8 миллиона рублей выделят льготным группам пациентов. 15,5 миллионов рублей власти направят на обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому. На 25 миллионов рублей власти закупят систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.Отдельной статей глава региона выделил обновление материально–технического состояния медучреждений области. На проведение капитального ремонта в больницах и поликлиниках области выделено 36,7 миллиона рублей, на приобретение оборудования - 22,8 миллиона рублей."Сохранение здоровья наших граждан – прямая обязанность власти. Ничто не должно влиять на ее исполнение", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220329/ptsr-laboratoriya-1780711312.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e2e53b80157ff5890514a7b23cb68179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, здоровье - общество, общество, игорь артамонов, здравоохранение
16:46 14.04.2022
 

Липецкие власти дополнительно профинансируют здравоохранение

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Более 309 миллионов рублей дополнительно получит здравоохранение Липецкой области из регионального бюджета в этом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что большая часть средств 249,3 миллиона рублей будет направлена на бесперебойное обеспечение жителей Липецкой области необходимыми медикаментами. 150 миллионов рублей из этой суммы получит государственная сеть аптек "Липецкфармация" на регулярную закупку лекарств. Еще 53,8 миллиона рублей выделят льготным группам пациентов. 15,5 миллионов рублей власти направят на обеспечение лекарствами больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому. На 25 миллионов рублей власти закупят систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.
Отдельной статей глава региона выделил обновление материально–технического состояния медучреждений области. На проведение капитального ремонта в больницах и поликлиниках области выделено 36,7 миллиона рублей, на приобретение оборудования - 22,8 миллиона рублей.
"Сохранение здоровья наших граждан – прямая обязанность власти. Ничто не должно влиять на ее исполнение", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:29Липецкая область
Новая ПЦР-лаборатория открылась в райцентре Липецкой области
 
Липецкая областьЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоОбществоИгорь АртамоновЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала