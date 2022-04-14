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Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением - РИА Новости, 14.04.2022
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Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением
Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением - РИА Новости, 14.04.2022
Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением
Белый дом считает, что заявление президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине не может повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T00:32
2022-04-14T01:29
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Белый дом считает, что заявление президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине не может повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Штатов по урегулированию ситуации, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.Она пояснила, что слова Байдена, который во вторник дважды назвал действия российских сил "геноцидом", отражают его видение ситуации на местах и мнение о том, что президент РФ Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают неприемлемыми такие попытки извратить ситуацию."Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах", - сказала Псаки.Она добавила, что американская администрация будет всегда поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.Псаки уточнила, что мировому сообществу могут потребоваться годы на то, чтобы вынести юридическое заключение о соответствии происходящего на Украине понятию "геноцида".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220413/razveddannye-1783412467.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/ukraina-1783416552.html
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в мире, сша, россия, украина
00:32 14.04.2022 (обновлено: 01:29 14.04.2022)
 
Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением

Псаки пояснила, что заявления Байдена не влияют на позицию США по ситуации на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Белый дом считает, что заявление президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине не может повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Штатов по урегулированию ситуации, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
Она пояснила, что слова Байдена, который во вторник дважды назвал действия российских сил "геноцидом", отражают его видение ситуации на местах и мнение о том, что президент РФ Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена про "геноцид" украинцев, сообщил, что в Кремле считают неприемлемыми такие попытки извратить ситуацию.
"Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах", - сказала Псаки.
Она добавила, что американская администрация будет всегда поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.
"Мирные переговоры... мы всегда будем поддерживать. Президент, госсекретарь, советник по национальной безопасности всегда будут поддерживать. И мы поддерживаем украинцев в этих усилиях", - сказала Псаки.
Псаки уточнила, что мировому сообществу могут потребоваться годы на то, чтобы вынести юридическое заключение о соответствии происходящего на Украине понятию "геноцида".
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На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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