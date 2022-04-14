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Центробанк заявил, что готовился к заморозке российских резервов - РИА Новости, 14.04.2022
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Центробанк заявил, что готовился к заморозке российских резервов
Центробанк заявил, что готовился к заморозке российских резервов - РИА Новости, 14.04.2022
Центробанк заявил, что готовился к заморозке российских резервов
Заморозка резервов РФ беспрецедентна - вероятность такого сценария оценивалась как очень низкая, однако ЦБ готовился к нему и диверсифицировал вложения, заявила РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:41
2022-04-14T15:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заморозка резервов РФ беспрецедентна - вероятность такого сценария оценивалась как очень низкая, однако ЦБ готовился к нему и диверсифицировал вложения, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов."Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка - невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий. Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема. Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те, и другие на тот и на другой случай", - сказала она, выступая на заседании комитета ГД по финрынку.Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил 612,9 миллиарда долларов: 481,4 миллиарда долларов – валютные активы и 131,5 миллиарда долларов – золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до 38 миллиардов долларов.Банк России не вывозит золото из страны, оно находится в хранилищах регулятора внутри РФ. По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам прошлого года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 2301,657 тонны.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
15:41 14.04.2022 (обновлено: 15:52 14.04.2022)
 
Центробанк заявил, что готовился к заморозке российских резервов

Первый зампред ЦБ Юдаева: Россия готовилась к заморозке резервов и диверсифицировала их

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заморозка резервов РФ беспрецедентна - вероятность такого сценария оценивалась как очень низкая, однако ЦБ готовился к нему и диверсифицировал вложения, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.
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"Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка - невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий. Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема. Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те, и другие на тот и на другой случай", - сказала она, выступая на заседании комитета ГД по финрынку.
Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил 612,9 миллиарда долларов: 481,4 миллиарда долларов – валютные активы и 131,5 миллиарда долларов – золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до 38 миллиардов долларов.
Банк России не вывозит золото из страны, оно находится в хранилищах регулятора внутри РФ. По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам прошлого года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 2301,657 тонны.
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