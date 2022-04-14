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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/yasinovataya-1783443808.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 14.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 07.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:32
2022-04-14T07:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина
07:32 14.04.2022 (обновлено: 07:38 14.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
07:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк
 
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