07:32 14.04.2022 (обновлено: 07:38 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.