https://ria.ru/20220414/yaponiya-1783446504.html

Нижняя палата парламента Японии повысила пошлины на импорт из России

Нижняя палата парламента Японии повысила пошлины на импорт из России - РИА Новости, 14.04.2022

Нижняя палата парламента Японии повысила пошлины на импорт из России

Нижняя палата парламента Японии утвердила проект поправок к таможенному законодательству о лишении России статуса страны с режимом наибольшего... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:21

2022-04-14T08:21

2022-04-14T08:21

в мире

япония

россия

украина

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 14 апр – РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии утвердила проект поправок к таможенному законодательству о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, что предполагает временное увеличение пошлин.Трансляция голосования велась на сайте палаты.Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Исключение страны из режима наибольшего благоприятствования означает прежде всего повышение для ее товаров процента таможенных пошлин. Для Японии это будет означать, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба вырастут с 4% до 6%, на морского ежа с 7% до 10%, на лосось с 3,5% до 5%.При этом на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ или уголь тарифы подняты не будут, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.Повышение тарифов будет введено до конца марта 2023 года.Кроме этого, меры также предусматривают усиление контроля в сфере валютного регулирования, в частности, относительно операций с криптовалютами, с тем, чтобы данный способ не стал своеобразной лазейкой для обхода введенных санкций против России.К настоящему времени Япония в свете событий на Украине ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 499 физических лиц, в том числе руководителей страны, депутатов, представителей бизнеса и военнослужащих, а также девять банков и около 40 организаций из России. В рамках санкций предполагается заморозка всех активов указанных лиц в Японии в случае их выявления.Кроме этого, 130 организаций из РФ попали под запрет на экспорт около 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигателей для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.С 5 апреля также был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, к которым, в частности, относятся люксовые автомобили, мотоциклы и дорогой алкоголь, ювелирные изделия и одежда. Кроме этого, к экспорту запрещены сигары, духи, косметические приборы, меховые изделия, чемоданы, портфели и сумки, ковры и посуда, стеклянные изделия, произведения искусства, часы и другие товары не должны превышать 40 тысяч иен (около 350 долларов). Всего в списке 19 категорий товаров разных видов.Кроме этого, был введет запрет на импорт из России 38 наименований продукции, в том числе, водки, пива и вина, досок, бревен и щепы, а также некоторого вида машинного оборудования.Объем экспорта в Россию из Японии по итогам 2021 года составляет 862,4 миллиарда иен (7,5 миллиарда долларов). Автомобили и грузовики занимают примерно 40% экспорта - на сумму 357,5 миллиарда иен (3,1 миллиарда долларов). Министерство экономики, торговли и промышленности Японии считает, что средняя цена поставляемых в Россию автомобилей ниже 6 миллионов иен, поэтому влияние введенных санкций будет ограниченным.По предварительным подсчетам, налоговые поступления после решения Японии о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине могут увеличиться примерно на 3,6 миллиарда иен (около 29,7 миллиона долларов) в год.

https://ria.ru/20220413/yaponiya-1783381205.html

https://ria.ru/20220412/yaponiya-1783043683.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017592.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, украина, санкции в отношении россии