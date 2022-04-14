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ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса на 9,5 млрд рублей

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса на 9,5 млрд рублей - РИА Новости, 14.04.2022

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса на 9,5 млрд рублей

ВТБ предоставит льготную поддержку по кредитам малому и среднему предпринимательству по программе ЦБ РФ и Корпорации МСП на сумму 9,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:03

2022-04-14T14:03

2022-04-14T14:03

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втб

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. ВТБ предоставит льготную поддержку по кредитам малому и среднему предпринимательству по программе ЦБ РФ и Корпорации МСП на сумму 9,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Клиенты банка уже получили первые кредиты на проекты в сфере лесозаготовки, выращивания зерновых, торговли, а также управления недвижимостью."Наибольшее число льготных сделок на данный момент ВТБ одобрил в Воронежской, Челябинской, Московской областях, республиках Удмуртия и Татарстан и Ставропольском крае", - говорится в пресс-релизе.По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко, банк оперативно – в начале марта − обеспечил прием заявок по новой программе поддержки кредитования."Мы видим интерес к ней со стороны клиентов из разных отраслей, которые планируют инвестиции в свой бизнес. Для банка ВТБ это еще один инструмент для финансирования предприятий МСП по доступным для них ставкам. Уверен, что в комплексе с другими мерами поддержки программа поможет многим предпринимателям продолжать развитие бизнеса", − отметил Руслан Еременко.В пресс-службе уточнили, что кредиты по госпрограмме на инвестиционные цели оформляются субъектам МСП, имеющим статус налогового резидента РФ, по ставке 13,5% годовых для среднего бизнеса и 15% годовых – для малого. Льготная поддержка ЦБ будет действовать в течение трех лет. Максимальная сумма финансирования составляет 2 миллиарда рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия