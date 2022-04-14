https://ria.ru/20220414/vooruzheniya-1783629193.html

Пентагон: США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину

Пентагон: США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину - РИА Новости, 14.04.2022

Пентагон: США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видели, чтобы Россия пыталась прервать поток американских вооружений, поступающий на... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T23:17

2022-04-14T23:17

2022-04-14T23:17

обострение ситуации в днр и лнр

украина

сша

министерство обороны сша

донбасс

пентагон

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видели, чтобы Россия пыталась прервать поток американских вооружений, поступающий на Украину.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности, оружие, материалы и вспомогательное оборудование. Как мы уже говорили ранее, мы будем продолжать делать это настолько быстро, насколько это возможно и в тех объемах, в каких это возможно", - сказал Кирби, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что Россия может "бросить вызов" маршрутам поставок американских вооружений на Украину."Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать", - добавил он. Кирби указал, что Вашингтон не раскрывает детали этого потока оружия, чтобы "сохранить безопасность действий". "Мы постоянно следим за ним (потоком оружия на Украину – ред.), отслеживаем, изменяем, адаптируем по мере необходимости", - указал он.Высокопоставленный представитель Пентагона заявил ранее, что США рассчитывают завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/vooruzhenie-1783617313.html

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сша

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украина, сша, министерство обороны сша, донбасс, пентагон, сергей лавров, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оружие