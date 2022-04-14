https://ria.ru/20220414/vooruzhenie-1783617313.html

США рассматривают вопрос отправки Киеву вооружения, требующего обучения

США рассматривают вопрос отправки Киеву вооружения, требующего обучения - РИА Новости, 14.04.2022

США рассматривают вопрос отправки Киеву вооружения, требующего обучения

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:31

2022-04-14T21:31

2022-04-14T21:38

в мире

владимир путин

украина

сша

нато

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения."Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они еще не обучены пользоваться", - сказал Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана.Он отметил, что США стараются сделать все возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины, но готовы к тому, что это будет продолжаться "какое-то время".Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783600815.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, украина, сша, нато, энтони блинкен