21:31 14.04.2022 (обновлено: 21:38 14.04.2022)
США рассматривают вопрос отправки Киеву вооружения, требующего обучения
Блинкен: США рассматривают вопрос отправки Киеву оборонных средств, требующих обучения
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения.
"Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они еще не обучены пользоваться", - сказал Блинкен на виртуальном мероприятии университета Мичигана.
Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.