https://ria.ru/20220414/voennye-1783574659.html

В Россию из украинского плена вернулись трое челябинских военных

В Россию из украинского плена вернулись трое челябинских военных - РИА Новости, 14.04.2022

В Россию из украинского плена вернулись трое челябинских военных

Два танкиста и летчик из Челябинской области, попавшие в плен на Украине в ходе спецоперации, вернулись в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:15

2022-04-14T17:15

2022-04-14T17:15

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Два танкиста и летчик из Челябинской области, попавшие в плен на Украине в ходе спецоперации, вернулись в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко."Примерно две недели назад получила список с именами военнослужащих из нашей области, которые попали в плен на территории Украины. Вместе с родными и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой мы прилагали все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ребят. На сегодняшний день все они уже в России, благополучно возвращаются домой – два танкиста и летчик", - написала Сударенко в своем Telegram-канале.Омбудсмен добавила, что выражает "огромную благодарность" Москальковой за помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html

https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире