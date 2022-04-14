https://ria.ru/20220414/voennoplennye-1783591385.html

Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде

Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.04.2022

Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде

Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещённые методы воздействия, заявил председатель комитета... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:16

2022-04-14T18:16

2022-04-14T18:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

бондарев

украина

донбасс

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfbf5720d33b20c841ce0b0c7457d12b.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещённые методы воздействия, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Минобороны России сообщило ранее, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты."Мы относимся гуманно к добровольно сдавшимся военнопленным и никогда не применяем к ним запрещенные международным правом методы воздействия", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.По его словам, все гарантии безопасности, предоставленные этим военнослужащим российским руководством, будут соблюдены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/voennoplennye-1782620519.html

https://ria.ru/20190829/1558056614.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бондарев, украина, донбасс, военные