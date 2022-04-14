Рейтинг@Mail.ru
Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/voennoplennye-1783591385.html
Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде
Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.04.2022
Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде
Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещённые методы воздействия, заявил председатель комитета... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:16
2022-04-14T18:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бондарев
украина
донбасс
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfbf5720d33b20c841ce0b0c7457d12b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещённые методы воздействия, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Минобороны России сообщило ранее, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты."Мы относимся гуманно к добровольно сдавшимся военнопленным и никогда не применяем к ним запрещенные международным правом методы воздействия", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.По его словам, все гарантии безопасности, предоставленные этим военнослужащим российским руководством, будут соблюдены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/voennoplennye-1782620519.html
https://ria.ru/20190829/1558056614.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_33c5f3024cddc3c46b16215600db3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бондарев, украина, донбасс, военные
18:16 14.04.2022 (обновлено: 18:31 14.04.2022)
 
Россия гуманно относится к сдавшимся военным Украины, заявили в Совфеде

Глава комитета СФ Бондарев: Россия гуманно относится к сдавшимся украинским военным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещённые методы воздействия, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Минобороны России сообщило ранее, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 22:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: Запад закрывает глаза на проблему российских военнопленных
"Мы относимся гуманно к добровольно сдавшимся военнопленным и никогда не применяем к ним запрещенные международным правом методы воздействия", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
По его словам, все гарантии безопасности, предоставленные этим военнослужащим российским руководством, будут соблюдены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.08.2019
29 августа 2019, 22:03
В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБондаревУкраинаДонбассВоенные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала