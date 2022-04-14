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Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
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Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию
Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию - РИА Новости, 14.04.2022
Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию
Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, это решение будет действовать по 15 мая включительно, сообщил в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:13
2022-04-14T14:40
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, это решение будет действовать по 15 мая включительно, сообщил в четверг Госпогранкомитет республики."Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Беларусь… Пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии, имеющие статус негражданина Латвии и (граждане - ред.) Литвы, могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.Согласно сообщению, "на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз"."Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии, а также имеющим статус негражданина Латвии, и Литвы", - подчеркивается в сообщении.По информации погранкомитета, также для этой категории прибывающих разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Белоруссию в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения. В ведомстве напомнили, что для въезда в Белоруссию всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, "зеленую карту" при следовании на автомобиле и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации против коронавируса.В госпогранкомитете РИА Новости пояснили, что решение о безвизовом въезде в Белоруссию в течение месяца распространяется на всех граждан Литвы и Латвии, а не только на имеющих родственников в Белоруссии.
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в мире, литва, латвия, белоруссия, новости - туризм
13:13 14.04.2022 (обновлено: 14:40 14.04.2022)
 
Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

Жителям Литвы и Латвии с 15 апреля разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, это решение будет действовать по 15 мая включительно, сообщил в четверг Госпогранкомитет республики.
"Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Беларусь… Пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии, имеющие статус негражданина Латвии и (граждане - ред.) Литвы, могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.
Согласно сообщению, "на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз".
"Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии, а также имеющим статус негражданина Латвии, и Литвы", - подчеркивается в сообщении.
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По информации погранкомитета, также для этой категории прибывающих разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Белоруссию в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения. В ведомстве напомнили, что для въезда в Белоруссию всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, "зеленую карту" при следовании на автомобиле и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации против коронавируса.
В госпогранкомитете РИА Новости пояснили, что решение о безвизовом въезде в Белоруссию в течение месяца распространяется на всех граждан Литвы и Латвии, а не только на имеющих родственников в Белоруссии.
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