https://ria.ru/20220414/vizy-1783503781.html

Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию - РИА Новости, 14.04.2022

Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Белоруссию

Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, это решение будет действовать по 15 мая включительно, сообщил в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:13

2022-04-14T13:13

2022-04-14T14:40

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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, это решение будет действовать по 15 мая включительно, сообщил в четверг Госпогранкомитет республики."Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Беларусь… Пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии, имеющие статус негражданина Латвии и (граждане - ред.) Литвы, могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.Согласно сообщению, "на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз"."Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии, а также имеющим статус негражданина Латвии, и Литвы", - подчеркивается в сообщении.По информации погранкомитета, также для этой категории прибывающих разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. Для этого при въезде в Белоруссию в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения. В ведомстве напомнили, что для въезда в Белоруссию всем иностранным гражданам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, "зеленую карту" при следовании на автомобиле и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации против коронавируса.В госпогранкомитете РИА Новости пояснили, что решение о безвизовом въезде в Белоруссию в течение месяца распространяется на всех граждан Литвы и Латвии, а не только на имеющих родственников в Белоруссии.

https://ria.ru/20220413/rubli-1783247117.html

https://ria.ru/20220414/peregovory-1783497003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, литва, латвия, белоруссия, новости - туризм