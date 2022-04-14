В ОП призвали готовиться к тому, что статьи "Википедии" о России перепишут
Член ОП Малькевич: через пять-десять лет все статьи "Википедии" о России будут переписаны
Член Общественной палаты Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад готовится к жизни через через пять или десять лет после проведения специальной операции, в "Википедии" будут переписаны или отредактированы все статьи о России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"По "Википедии" хочу сказать: пока мы здесь отчасти продолжаем благодушествовать, мы должны понимать, что наши противники готовятся к жизни через три или пять, или даже десять лет после завершения специальной военной операции. За эти 10 лет будут переписаны или отредактированы все статьи, которые касаются России и основных акторов нашей внутренней и внешней политики", - сказал Малькевич на круглом столе на тему: "Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния".
Он отметил, что он против запрещения Википедии, он за то, чтобы Россия развивала и продвигала альтернативные площадки. "Я за то, чтобы мы развивали и продвигали альтернативные площадки, чтобы нам было где правду о нас опубликовать. В противном случае через 10 лет мы в этой Википедии на всех ее языках, сможем увидеть откровенную ложь и про Малькевича, и про Григорьева, и про Асафова, и мы ничего не сможем с этим сделать", - добавил член ОП.
Ранее Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, в противном случае ей грозит штраф до 4 миллионов рублей. РКН отметил, что авторы размещенных на "Википедии" статей "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией". В опубликованных на ресурсе статьях, по мнению РКН, продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.