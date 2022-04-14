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В ОП призвали готовиться к тому, что статьи "Википедии" о России перепишут - РИА Новости, 14.04.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220414/vikipediya-1783571267.html
В ОП призвали готовиться к тому, что статьи "Википедии" о России перепишут
В ОП призвали готовиться к тому, что статьи "Википедии" о России перепишут - РИА Новости, 14.04.2022
В ОП призвали готовиться к тому, что статьи "Википедии" о России перепишут
Запад готовится к жизни через через пять или десять лет после проведения специальной операции, в "Википедии" будут переписаны или отредактированы все статьи о... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:02
2022-04-14T17:02
медиавойны
общество
технологии
россия
wikipedia
общественная палата рф
александр малькевич
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад готовится к жизни через через пять или десять лет после проведения специальной операции, в "Википедии" будут переписаны или отредактированы все статьи о России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."По "Википедии" хочу сказать: пока мы здесь отчасти продолжаем благодушествовать, мы должны понимать, что наши противники готовятся к жизни через три или пять, или даже десять лет после завершения специальной военной операции. За эти 10 лет будут переписаны или отредактированы все статьи, которые касаются России и основных акторов нашей внутренней и внешней политики", - сказал Малькевич на круглом столе на тему: "Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния".Он отметил, что он против запрещения Википедии, он за то, чтобы Россия развивала и продвигала альтернативные площадки. "Я за то, чтобы мы развивали и продвигали альтернативные площадки, чтобы нам было где правду о нас опубликовать. В противном случае через 10 лет мы в этой Википедии на всех ее языках, сможем увидеть откровенную ложь и про Малькевича, и про Григорьева, и про Асафова, и мы ничего не сможем с этим сделать", - добавил член ОП.Ранее Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, в противном случае ей грозит штраф до 4 миллионов рублей. РКН отметил, что авторы размещенных на "Википедии" статей "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией". В опубликованных на ресурсе статьях, по мнению РКН, продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.
https://ria.ru/20220405/vikipediya-1781896176.html
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общество, технологии, россия, wikipedia, общественная палата рф, александр малькевич
17:02 14.04.2022
 
В ОП призвали готовиться к тому, что статьи "Википедии" о России перепишут

Член ОП Малькевич: через пять-десять лет все статьи "Википедии" о России будут переписаны

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты Александр Малькевич
Член Общественной палаты Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член Общественной палаты Александр Малькевич. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад готовится к жизни через через пять или десять лет после проведения специальной операции, в "Википедии" будут переписаны или отредактированы все статьи о России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"По "Википедии" хочу сказать: пока мы здесь отчасти продолжаем благодушествовать, мы должны понимать, что наши противники готовятся к жизни через три или пять, или даже десять лет после завершения специальной военной операции. За эти 10 лет будут переписаны или отредактированы все статьи, которые касаются России и основных акторов нашей внутренней и внешней политики", - сказал Малькевич на круглом столе на тему: "Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния".
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Он отметил, что он против запрещения Википедии, он за то, чтобы Россия развивала и продвигала альтернативные площадки. "Я за то, чтобы мы развивали и продвигали альтернативные площадки, чтобы нам было где правду о нас опубликовать. В противном случае через 10 лет мы в этой Википедии на всех ее языках, сможем увидеть откровенную ложь и про Малькевича, и про Григорьева, и про Асафова, и мы ничего не сможем с этим сделать", - добавил член ОП.
Ранее Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, в противном случае ей грозит штраф до 4 миллионов рублей. РКН отметил, что авторы размещенных на "Википедии" статей "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией". В опубликованных на ресурсе статьях, по мнению РКН, продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.
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МедиавойныОбществоТехнологииРоссияWikipediaОбщественная палата РФАлександр Малькевич
 
 
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