https://ria.ru/20220414/videonablyudenie-1783491831.html

В красноярских лесах расширят сеть видеонаблюдения к началу сезона пожаров

В красноярских лесах расширят сеть видеонаблюдения к началу сезона пожаров - РИА Новости, 14.04.2022

В красноярских лесах расширят сеть видеонаблюдения к началу сезона пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил в превентивных целях увеличить число установленных камер в лесах региона, чтобы выявлять очаги возгорания на РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:30

2022-04-14T12:30

2022-04-14T12:30

красноярский край

общество

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил в превентивных целях увеличить число установленных камер в лесах региона, чтобы выявлять очаги возгорания на ранних стадиях, сообщает пресс-служба главы региона.Об этом было заявлено в четверг на совещании под председательством губернатора о прохождении сезона паводков и лесных пожаров. Эта тема находится на особом контроле у главы региона. В формате видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие главы всех муниципалитетов."Губернатор поручил продолжить расширять сеть видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой и выявления возгораний на ранних стадиях. Сейчас в 29 муниципалитетах установлены 100 видеокамер, в планах – еще 44. Система уже показала свою эффективность: в 2021 году она зафиксировала 68 лесных пожаров, а также 1065 возгораний на землях иных категорий", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что с пятницы на юге края начнет действовать особый противопожарный режим, ограничивающий доступ людей в леса, вводится запрет на разведение костров и использование открытого огня. С 29 апреля особый противопожарный режим введут в большинстве территорий края.По данным пресс-службы, в крае организовано взаимодействие всех служб и ведомств, сформированы необходимые силы реагирования на возможные ЧС из-за паводков и пожаров, подготовлены пункты временного размещения. Созданы резервы материальных ресурсов. Для ослабления ледового покрова муниципалитеты проводят превентивные мероприятия. Алгоритмы взаимодействия всех заинтересованных сторон отрабатываются в ходе совместных учений в территориях."Тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, нужно выявлять и наказывать. Эту работу нужно усиливать на местах... Обращаю особое внимание руководителей городов и районов на работу ЕДДС", - цитирует Усса пресс-служба."Подчеркну, это реальный орган управления на территории, который может и должен обеспечивать координацию в случае возникновения разного рода происшествий, ЕДДС должно разворачивать свою работу еще до того, как в нее включится глава, это ваши помощники и настоящие боевые единицы, и работать они должны безупречно", - подчеркнул губернатор.Также Александр Усс поручил активизировать работу по обучению добровольных пожарных и усилению разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220413/ocheredi-1783298245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, общество, александр усс