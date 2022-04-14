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Мэр Таллина осудил вандализм в отношении православного собора - РИА Новости, 14.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220414/vandalizm-1783553851.html
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении православного собора
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении православного собора - РИА Новости, 14.04.2022
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении православного собора
Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм в отношении собора Александра Невского, на стены которого были нанесены надписи с намеком на события на Украине,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:05
2022-04-14T16:05
религия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм в отношении собора Александра Невского, на стены которого были нанесены надписи с намеком на события на Украине, сообщил в четверг портал Delfi.По данным портала, в четверг утром стенах собора Александра Невского в Таллине были обнаружены несколько одинаковых надписей, нанесенных красной краской.По словам Кылварта, это недопустимое проявление вандализма. "Граффити на стенах Таллинского Александро-Невского кафедрального собора или любого другого здания в городе являются совершенно недопустимым проявлением вандализма. Разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано никоим образом", - сказал мэр порталу Delfi. Он отметил, что все хотят, "чтобы военные действия на Украине, а также страдания простых людей прекратились как можно быстрее"."Однако любого рода проявления разжигания розни и вандализма не приблизит окончание войны. Существуют четкие юридические границы для публичного выражения мнения, и размалевывание городского пространства очевидно выходит за эти рамки", - подчеркнул Кылварт.Мэр также добавил, что город заказал услугу по очистки стен храма, и этот процесс сейчас осуществляется. "Когда нарушитель будет установлен, он будет обязан возместить городу возникшие при этом расходы", - отметил мэр Таллина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/sobor-1783512359.html
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в мире, таллин, эстония, религия
16:05 14.04.2022
 
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении православного собора

Мэр Таллина Кылварт осудил вандалов, испортивших стены православного собора

© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкСобор Александра Невского в Таллине
Собор Александра Невского в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Собор Александра Невского в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм в отношении собора Александра Невского, на стены которого были нанесены надписи с намеком на события на Украине, сообщил в четверг портал Delfi.
По данным портала, в четверг утром стенах собора Александра Невского в Таллине были обнаружены несколько одинаковых надписей, нанесенных красной краской.
По словам Кылварта, это недопустимое проявление вандализма. "Граффити на стенах Таллинского Александро-Невского кафедрального собора или любого другого здания в городе являются совершенно недопустимым проявлением вандализма. Разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано никоим образом", - сказал мэр порталу Delfi. Он отметил, что все хотят, "чтобы военные действия на Украине, а также страдания простых людей прекратились как можно быстрее".
"Однако любого рода проявления разжигания розни и вандализма не приблизит окончание войны. Существуют четкие юридические границы для публичного выражения мнения, и размалевывание городского пространства очевидно выходит за эти рамки", - подчеркнул Кылварт.
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Мэр также добавил, что город заказал услугу по очистки стен храма, и этот процесс сейчас осуществляется. "Когда нарушитель будет установлен, он будет обязан возместить городу возникшие при этом расходы", - отметил мэр Таллина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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