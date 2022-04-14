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Нацбанк Украины разрешил продавать наличную иностранную валюту населению

Нацбанк Украины разрешил продавать наличную иностранную валюту населению - РИА Новости, 14.04.2022

Нацбанк Украины разрешил продавать наличную иностранную валюту населению

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, сообщается в четверг на сайте банка. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:28

2022-04-14T22:28

2022-04-14T22:28

украина

нацбанк украины

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Национальный банк Украины разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, сообщается в четверг на сайте банка."Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. Ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что для предотвращения давления на валютный рынок Национальный банк Украины предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между объемом покупки наличной иностранной валюты соответствующим учреждением и объемом ее продаж."Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года. Дополнительно, Национальный банк определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами, в частности: курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки; курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки", - говорится в сообщении.В Нацбанке Украины добавили, что продажа безналичной валюты банками клиентам–физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями). Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

https://ria.ru/20220323/swift-1779594119.html

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