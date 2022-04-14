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Официальный курс доллара на пятницу составил 81,29 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 81,29 рубля - РИА Новости, 14.04.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 81,29 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4409 рубля - до 81,288 рубля, а курс евро - на 1,2805 рубля, до 88,0024 рубля,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:20
2022-04-14T17:20
2022-04-14T17:37
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4409 рубля - до 81,288 рубля, а курс евро - на 1,2805 рубля, до 88,0024 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
17:20 14.04.2022 (обновлено: 17:37 14.04.2022)
Официальный курс доллара на пятницу составил 81,29 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 81,29 рубля, евро — 88 рублей