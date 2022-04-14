https://ria.ru/20220414/ukraina-1783580076.html

Рада разрешила иностранцам работать в украинской разведке

Рада разрешила иностранцам работать в украинской разведке - РИА Новости, 14.04.2022

Рада разрешила иностранцам работать в украинской разведке

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий иностранцам работать в украинской разведке и служить в украинских войсках, сообщил в четверг депутат... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:31

2022-04-14T17:31

2022-04-14T17:43

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владимир путин

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий иностранцам работать в украинской разведке и служить в украинских войсках, сообщил в четверг депутат парламента Алексей Гончаренко."Приняли закон, который позволяет работать в разведке иностранцам. и от 3 до 5 лет разрешается служить в ВСУ", - сообщил Гончаренко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220414/opzzh-1783576040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы украины