https://ria.ru/20220414/ukraina-1783554739.html

Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине

Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине

Специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждаются... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:08

2022-04-14T16:08

2022-04-14T16:08

в мире

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждаются многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Благодаря специальной военной операции российских войск удалось получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия", - заявил он.Кириллов утверждает, что США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, пользуясь пробелами в международном законодательстве и отсутствием четкого механизма проверки.По его словам, РФ постоянно предпринимает усилия по созданию механизма проверки соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, "однако эти инициативы России последовательно блокируются коллективным Западом во главе с США с 2001 года".

https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783545754.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина