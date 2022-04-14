https://ria.ru/20220414/ukraina-1783554739.html
Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине
Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине
Специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждаются... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:08
2022-04-14T16:08
2022-04-14T16:08
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждаются многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Благодаря специальной военной операции российских войск удалось получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия", - заявил он.Кириллов утверждает, что США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, пользуясь пробелами в международном законодательстве и отсутствием четкого механизма проверки.По его словам, РФ постоянно предпринимает усилия по созданию механизма проверки соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, "однако эти инициативы России последовательно блокируются коллективным Западом во главе с США с 2001 года".
https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783545754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина
Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине
Россия заявила о новых данных о запрещенной военно-биологической деятельности на Украине