https://ria.ru/20220414/ukraina-1783539210.html

Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины

Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины - РИА Новости, 14.04.2022

Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины

США напрямую не участвуют в диалоге Украины и России, но считают важным поддерживать дипломатические усилия Киева по нормализации отношений с Москвой, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:17

2022-04-14T15:17

2022-04-14T15:35

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США напрямую не участвуют в диалоге Украины и России, но считают важным поддерживать дипломатические усилия Киева по нормализации отношений с Москвой, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не принимаем непосредственного участия в каких-либо переговорах", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV. Вместе с тем, он подчеркнул, что Белый дом считает важным поддерживать предпринимаемые Киевом дипломатические усилия, нацеленные на урегулирование текущего конфликта на Украине в контактах с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html

https://ria.ru/20220413/kongressmeny-1783415177.html

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украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр