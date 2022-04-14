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Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783539210.html
Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины
Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины
США напрямую не участвуют в диалоге Украины и России, но считают важным поддерживать дипломатические усилия Киева по нормализации отношений с Москвой, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:17
2022-04-14T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США напрямую не участвуют в диалоге Украины и России, но считают важным поддерживать дипломатические усилия Киева по нормализации отношений с Москвой, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не принимаем непосредственного участия в каких-либо переговорах", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV. Вместе с тем, он подчеркнул, что Белый дом считает важным поддерживать предпринимаемые Киевом дипломатические усилия, нацеленные на урегулирование текущего конфликта на Украине в контактах с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html
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в мире, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр
15:17 14.04.2022 (обновлено: 15:35 14.04.2022)
 
Белый дом заявил, что поддерживает дипломатические усилия Украины

Белый дом заявил, что поддерживает тесный контакт с Украиной и ее дипломатические усилия

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США напрямую не участвуют в диалоге Украины и России, но считают важным поддерживать дипломатические усилия Киева по нормализации отношений с Москвой, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не принимаем непосредственного участия в каких-либо переговорах", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV. Вместе с тем, он подчеркнул, что Белый дом считает важным поддерживать предпринимаемые Киевом дипломатические усилия, нацеленные на урегулирование текущего конфликта на Украине в контактах с РФ.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
00:32
Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Россия внесла в черный список 398 американских конгрессменов
 
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